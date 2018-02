Vběhl bych tam i bez zbraně, prohlásil Trump o masakru ve škole. Chce vyzbrojit statisíce učitelů

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Po nedávném masakru na střední škole na Floridě podporuje americký prezident Donald Trump zpřísnění zbraňových zákonů. Zároveň chce ale vyzbrojit i americké učitele.

Washington - Donald Trump je originál, který se v ničem nepodobá svým předchůdcům v úřadě prezidenta Spojených států. A znovu se to potvrzuje v nejnovější vypjaté debatě o zbraních v USA.

Naposledy Trump prohlásil, že kdyby byl před dvěma týdny poblíž střelby na střední škole v Parklandu na Floridě, vběhl by dovnitř, třeba i neozbrojený.

"Opravdu si myslím, že bych tam vběhl, i kdybych neměl zbraň," řekl v pondělí na setkání s guvernéry v Bílém domě. Na této schůzce měli probrat bezpečnost na školách poté, co bylo během masakru v Parklandu zastřeleno 17 lidí, z toho 14 studentů.

Obvykle platilo, že republikánští prezidenti byli proti kontrole zbraní, a demokraté naopak prosazovali přísnější zákony a zákazy. Donald Trump se ale snaží jít oběma směry najednou. Na jednu stranu volá po zpřísnění zbraňových zákonů, na stranu druhou si ale také pochvaluje přístup Národní asociace držitelů zbraní (NRA), silné americké lobbistické organizace.

Kontrola, ale i zbraně do škol

Trump například navrhl zákaz prodeje přídavného zařízení (neboli tzv. bump stocku), které výrazně zrychluje střelbu z poloautomatických zbraní.

Dále by chtěl zvýšit věkový limit z 18 na 21 let pro zájemce o takzvané "útočné zbraně". Mezi ně patří i puška AR-15, kterou zabíjel devatenáctiletý floridský vrah Nikolas Cruz.

Donald Trump také zaštítil návrh skupiny amerických senátorů na přísnější kontrolu žadatelů o zbraň. Federální databáze (NICS), ve které prodejci zbraní v USA musejí ověřit totožnost a bezúhonnost zájemců o zbraň, by byla na úrovni jednotlivých států nově doplněná o více dat.

Americký prezident ale zároveň chválí současný postoj zbraňové lobby, reprezentované Národní asociací držitelů zbraní. "Chtějí něco udělat," řekl Trump o činitelích organizace na pondělní schůzce s americkými guvernéry. Podrobnosti ale nezmínil, ani se nevyjádřil k tomu, že NRA zcela odmítá jeho návrh na posun věkové hranice na 21 let.

Už dřív navíc Trump podpořil názor představitelů NRA, že nejlepší obranou proti opakování obdobných incidentů na školách by byli ozbrojení učitelé. Podle Trumpa je potřeba "přitvrdit" v bezpečnosti škol. Minulý týden uvedl, že školy by měly být chráněny tak, "jak chci, aby byly chráněny banky".

Prezident USA proto navrhuje, aby "20, možná až 40 procent" učitelů prošlo výcvikem a mělo v učebnách zbraň. Podle amerického listu Washington Post by se v celých USA jednalo nejméně o 700 000 učitelů.

Učitelé mají učit, ne střílet

V Parklandu na Floridě bylo podle Trumpa málo lidí, kteří proti střelci zasáhli nebo mohli zasáhnout. Prezident v pondělí zkritizoval jak ozbrojeného strážce školy, který nezasáhl proti útočníkovi, tak zástupce šerifa, který se střelci taky nepostavil.

"Způsob, jakým se zachovali, byl opravdu ostudný," dodal Trump poté, co se chlubil, že on by do školy vešel i neozbrojený.

Kdyby učitelé měli u sebe zbraň, byla by podle prezidenta situace jiná. Přístup, že "jediný, kdo může zastavit zlého člověka se zbraní, je dobrý člověk se zbraní", začala NRA propagovat po tragédii na základní škole v Sandy Hook v Connecticutu, kde bylo před Vánoci 2012 zastřeleno 20 dětí a šest dospělých.

V nejméně osmi státech USA je už skutečně možné, aby učitelé a zaměstnanci školy u sebe nosili zbraň. V dalších šesti státech tuto možnost zvažují v podobě návrhů zákona.

Obecně ale v USA stále platí, že profesní učitelské organizace zbraně na školách nechtějí. Svůj postoj jasně američtí učitelé zopakovali i nyní. "Každý, kdo tlačí na ozbrojení učitelů, nerozumí učitelům a nerozumí školám. Učitelé se nechtějí ozbrojovat, chtějí učit," uvedla minulý týden Randi Weingartenová, prezidentka Americké federace učitelů (AFT).

Taky studenti a aktivisté, kteří po střelbě na floridské střední škole volají po rázné politické akci, jednoznačně preferují zpřísnění zbraňových zákonů před ozbrojováním učitelů.

Neprůchodný Kongres

Donald Trump jim nejnověji ve svých prohlášeních vyšel částečně vstříc. Jenže jde zatím jen o slova. Například zmíněné zvýšení věkového limitu pro zájemce o útočné zbraně, stejně jako další případná zbraňová omezení, musí ještě schválit americký Kongres. A ten se na svém prvním pondělním jednání postavil ke zpřísnění zákonů vlažně.

"Nemyslím, že bychom potřebovali lepší kontrolu zbraní. Myslím, že potřebujeme lepší kontrolu idiotů," řekl například podle televize CNN republikánský senátor John Kennedy.

Republikáni v Kongresu navíc v posledních letech blokovali prakticky všechny pokusy o přísnější zbraňová opatření. A podle amerických médií není ani po masakru na Floridě pravděpodobné, že se Kongres k nějakým restrikcím odhodlá.

Zásadně proti přísnějším zákonům je navíc i Národní asociace držitelů zbraní, která má na řadu zákonodárců velký vliv. Od mocné lobbistické organizace se ale v posledních dnech odtahuje řada amerických firem. Mezi nimi i letecké společnosti United a Delta nebo známé autopůjčovny Hertz a Enterprise, které nabízely členům NRA slevy.

Nesmiřitelnost na obou stranách

Dosavadní vývoj po masakru na Floridě potvrzuje jednu věc. Studenti, jejich energie a nekompromisní tlak na politiky se po masakru na Floridě sice stali dosud nevídanou silou, která může mít potenciál věci změnit. Zároveň ale celá debata začala rychle zajíždět do starých kolejí - tedy do patu kvůli nesmiřitelnému politickému rozštěpení demokratů a republikánů.

Předseda Národní asociace držitelů zbraní Wayne LaPierre minulý týden zaútočil na demokratické politiky, že za svoji snahu o přísnější zbraňové zákony ve skutečnosti skrývají "progresivní levicovou agendu, socialismus evropského stylu".

Demokraté naopak skrze asociaci držitelů zbraní tvrdě útočí na prezidenta. "Ne že bych byl překvapen, že NRA si prezidenta Trumpa znovu ochočila. Jen jsem v úžasu, jak rychle se to stalo," prohlásil vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer.

VIDEO: Příbuzní obětí a studenti, kteří přežili vraždění na střední škole ve floridském Parklandu, se setkali s prezidentem Donaldem Trumpem.