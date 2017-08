Trump by měl oznámit mírné navýšení počtu vojáků v Afghánistánu

před 44 minutami

Donald Trump v noci na úterý ohlásí novou strategii Spojených států v Afghánistánu. Očekává se, že americký prezident na vojenské základně Fort Myer zřejmě schválí vyslání většího počtu vojáků. Ministr obrany Jim Mattis tvrdí, že americká vojenská přítomnost v Afghánistánu je nutná pro ochranu země před pokračujícím ohrožením ze strany islamistických radikálů.

Washington - Americký prezident Donald Trump pravděpodobně schválí mírné zvýšení počtu amerických vojáků v Afghánistánu. Napsala to v pondělí agentura Reuters několik hodin před očekávaným projevem šéfa Bílého domu k nové strategii Spojených států v Afghánistánu. Trump by měl tuto strategii ohlásit večer místního času (v úterý 03:00 SELČ) na vojenské základně Fort Myer poblíž Washingtonu.

Nezdá se, že by se blížila porážka povstaleckých sil fundamentalistického hnutí Tálibán a Trump pravděpodobně schválí vyslání většího počtu vojáků do Afghánistánu, jak mu to doporučují jeho poradci, napsala agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného člena Trumpovy administrativy.

V současnosti mají USA v Afghánistánu přibližně 8400 vojáků. Trump se dlouhodobě netají skepsí ohledně způsobu, jakým USA vedou ozbrojenou kampaň, kterou v asijské zemi zahájil už v říjnu roku 2001 prezident George Bush v reakci na teroristické útoky z 11. září.

Trump už krátce po lednovém nástupu do úřadu ohlásil, že brzy přehodnotí strategii USA v Afghánistánu. "Nevítězíme," řekl svým poradcům na červencové schůzce a podle informovaných zdrojů zvažoval odvolání generála Johna Nicholsona, který velí americkým i mezinárodním silám v Afghánistánu.

Americký ministr obrany Jim Mattis tvrdí, že americká vojenská přítomnost v Afghánistánu je nutná pro ochranu země před pokračujícím ohrožením ze strany islamistických radikálů. Trump ho už dříve požádal, aby stanovil potřebný počet amerických vojáků v Afghánistánu.

Podle Reuters není jasné, zda Trump v noci na úterý oznámí přesný rozsah očekávaného navýšení. Podle nejmenovaných zdrojů by však měl potvrdit, že rozhodnutí o početním stavu je na Mattisovi, což by znamenalo zelenou pro vyslání dalších vojáků do Afghánistánu.

Koalice vedená Spojenými státy svrhla vládu Tálibánu, který poskytoval útočiště teroristům z organizace Al-Káida. Američané však v zemi zůstali i poté. V současné době afghánské armádě v tažení proti islamistům z hnutí Taliban pomáhá kromě zhruba 8400 amerických také 5000 dalších vojáků NATO, mimo jiné také z Česka.

Agentura AFP v neděli napsala, že čelní představitelé americké armády v Afghánistánu volají už několik měsíců po posilách. Trump se ale zatím bránil požadavku Pentagonu, aby Kábulu poskytl dalších 4000 mužů, kteří by cvičili afghánské vojáky a podporovali americké protiteroristické operace.