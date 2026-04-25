25. 4. Marek
„Trump by měl mít radost.“ Francie a Řecko posilují evropský pilíř NATO

Francouzský prezident Emmanuel Macron a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali v Aténách dohodu o prodloužení spolupráce v obraně svých zemí, která podle agentury DPA obsahuje také klauzuli o vzájemné pomoci v případě útoku na některého ze signatářů. Oba lídři rovněž zdůraznili, že jde o součást úsilí o vojensky a zahraničněpoliticky nezávislejší Evropskou unii.

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali obnovení dohody o obranné spolupráci, která mezi jejich zeměmi platí od roku 2021; Atény, 25. dubna 2025.Foto: REUTERS
„Chceme inspirovat zbytek Evropy a posílit evropský pilíř NATO,“ řekl Macron po podpisu dohody v Aténách. „Řekl bych, že NATO a Spojené státy by měly být spokojeny, že Evropa bere strategickou autonomii vážně a více investuje do obrany,“ řekl řecký premiér.

Oba tak naráželi na kritiku od Donalda Trumpa vůči evropským spojencům v Severoatlantické alianci, které americký prezident viní z nedostatečných výdajů na obranu. Trump také v souvislosti s válkou na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán a v níž momentálně platí křehké příměří, vyčítá Evropě, že USA nepomohla. Pohrozil také vystoupením Spojených států z NATO.

Macron s Mitsotakisem v sobotu podepsali obnovení dohody o obranné spolupráci, která mezi jejich zeměmi platí od roku 2021. Prodloužili ji o dalších pět let, po nichž se dohoda automaticky prodlouží na neurčito, napsala dnes DPA.

Oba lídři také zmínili článek 42.7 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné obranné pomoci, který je podle nich formulován jasněji než podobný článek smlouvy o založení NATO. Ustanovení ze smlouvy o EU výslovně zavazuje členské státy k poskytnutí pomoci jiné zemi EU, pokud se tato stane cílem ozbrojeného napadení. Naproti tomu článek 5 smlouvy o NATO dává aliančním partnerům volnost v tom, jakou podporu napadenému spojenci poskytnou.

Francouzský prezident a řecký premiér dnes v Aténách podepsali celkem devět dohod, mimo jiné také o spolupráci ve školství, vědeckém výzkumu či jaderné technologii.

Nejnovější
Íránské revoluční gardy (IRGC) ve středu zadržely v Hormuzském průlivu dvě nákladní lodě a dopravily je k pobřeží Íránu. IRGC tehdy zahájily palbu na další loď poté, co ignorovala jejich varování. V sobotu IRCG oznámili, že plavidlo jménem Epaminondas (na pátečním snímku) zadržely; 25. dubna 2026.

ŽIVĚ Íránci potvrdili zadržení další lodě, letiště v Teheránu obnovilo komerční lety

Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.

Dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) si v pátek 24. dubna 2026 zvolil v Praze nové vedení. Post předsedy obhájil Josef Středula (uprostřed), místopředsedy byli zvoleni dlouholetá místopředsedkyně centrály Radka Sokolová (vpravo) a vedoucí oddělení lidských zdrojů ČMKOS Lukáš Němec (vlevo).

Dřívější odchod do důchodu i kratší pracovní týden, požadují odboráři

Nové vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) bude požadovat, aby se v zákoně opět snížil věk odchodu do důchodu z 67 na 65 let. Zároveň budou chtít zkrátit pracovní týden na 37,5 hodiny bez toho, aby se snížila mzda a aby všichni zaměstnanci měli nárok na pět týdnů dovolené. Po skončení IX. sjezdu ČMKOS to uvedl jejich předseda Josef Středula.

Mount Everest je jen stroj na peníze. Legendární Messner řekl, co ho rozčiluje

Mount Everest považuje v současné době legendární italský horolezec Reinhold Messner za stroj na peníze. Nedávno zveřejněné zprávy o tom, že průvodci na nejvyšší hoře světa podle nepálských vyšetřovatelů trávili zahraniční horolezce a inscenovali záchranné operace, aby oklamali pojišťovny, ho nepřekvapily.

