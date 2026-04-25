„Trump by měl mít radost.“ Francie a Řecko posilují evropský pilíř NATO

Francouzský prezident Emmanuel Macron a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v sobotu podepsali v Aténách dohodu o prodloužení spolupráce v obraně svých zemí, která podle agentury DPA obsahuje také klauzuli o vzájemné pomoci v případě útoku na některého ze signatářů. Oba lídři rovněž zdůraznili, že jde o součást úsilí o vojensky a zahraničněpoliticky nezávislejší Evropskou unii.
„Chceme inspirovat zbytek Evropy a posílit evropský pilíř NATO,“ řekl Macron po podpisu dohody v Aténách. „Řekl bych, že NATO a Spojené státy by měly být spokojeny, že Evropa bere strategickou autonomii vážně a více investuje do obrany,“ řekl řecký premiér.
Oba tak naráželi na kritiku od Donalda Trumpa vůči evropským spojencům v Severoatlantické alianci, které americký prezident viní z nedostatečných výdajů na obranu. Trump také v souvislosti s válkou na Blízkém východě, kterou začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán a v níž momentálně platí křehké příměří, vyčítá Evropě, že USA nepomohla. Pohrozil také vystoupením Spojených států z NATO.
Macron s Mitsotakisem v sobotu podepsali obnovení dohody o obranné spolupráci, která mezi jejich zeměmi platí od roku 2021. Prodloužili ji o dalších pět let, po nichž se dohoda automaticky prodlouží na neurčito, napsala dnes DPA.
Oba lídři také zmínili článek 42.7 Smlouvy o Evropské unii o vzájemné obranné pomoci, který je podle nich formulován jasněji než podobný článek smlouvy o založení NATO. Ustanovení ze smlouvy o EU výslovně zavazuje členské státy k poskytnutí pomoci jiné zemi EU, pokud se tato stane cílem ozbrojeného napadení. Naproti tomu článek 5 smlouvy o NATO dává aliančním partnerům volnost v tom, jakou podporu napadenému spojenci poskytnou.
Francouzský prezident a řecký premiér dnes v Aténách podepsali celkem devět dohod, mimo jiné také o spolupráci ve školství, vědeckém výzkumu či jaderné technologii.
Íránské revoluční gardy (IRGC) oznámily, že zabavily loď podezřelou ze spolupráce s americkými ozbrojenými silami. Plavidlo se údajně dopustilo četných porušení námořních předpisů a ignorovalo varování. IRGC zabavily loď Epaminondas, plující pod liberijskou vlajkou, která v posledních šesti měsících opakovaně vplouvala do amerických přístavů, uvedla agentura TASS s odvoláním na íránská média.
Nové vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) bude požadovat, aby se v zákoně opět snížil věk odchodu do důchodu z 67 na 65 let. Zároveň budou chtít zkrátit pracovní týden na 37,5 hodiny bez toho, aby se snížila mzda a aby všichni zaměstnanci měli nárok na pět týdnů dovolené. Po skončení IX. sjezdu ČMKOS to uvedl jejich předseda Josef Středula.
Mount Everest považuje v současné době legendární italský horolezec Reinhold Messner za stroj na peníze. Nedávno zveřejněné zprávy o tom, že průvodci na nejvyšší hoře světa podle nepálských vyšetřovatelů trávili zahraniční horolezce a inscenovali záchranné operace, aby oklamali pojišťovny, ho nepřekvapily.
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.