Trump burcuje kvůli podvodům. Volební šéfové států USA ale žádný nenahlásili

Mezi 50 americkými státy nebyl týden po uzavření volebních místností ani jeden, kde by orgány dohlížející na regulérnost hlasování nahlásily důkazy o podvodech či jakýchkoli nesrovnalostech se zásadním vlivem na prezidentské klání. Napsal to v úterý deník The New York Times, který na začátku týdne oslovil příslušné činitele po celých Spojených státech.

List výsledky svého vyšetřování označuje za jasnou odpověď na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, který odmítá uznat porážku a volby se snaží vykreslit jako zmanipulované. Systematickým zásahům do volebního procesu v neprospěch Trumpa zatím nic nenasvědčuje, snahu hlavy státu zpochybňovat výsledky přesto ve větší či menší míře podpořila většina čelních představitelů Republikánské strany. Za hladký průběh voleb zodpovídají tzv. státní tajemníci jednotlivých částí USA, kteří mají stejnou politickou příslušnost jako guvernér daného státu. Žádný z těchto činitelů, ať už jde o republikány nebo demokraty, zatím nevystoupil s informacemi o jakýchkoli nekalostech, přičemž někteří volební úředníci naopak hovoří o letošních volbách jako o velkém úspěchu. "The New York Times v pondělí a úterý kontaktovaly kanceláře nejvyšších volebních činitelů ve všech státech, aby se zeptaly, zda mají podezření nebo důkazy ohledně nelegálního hlasování," napsal list. V ani jednom případě prý nepřišla kladná odpověď. Přímou reakci poskytlo 45 států, zatímco u dalších čtyř bylo možné otázky zodpovědět na základě vyjádření jiných celostátních orgánů či veřejných vystoupení státních tajemníků. "Žádný nenahlásil jakékoli větší problémy. Celostátní úředníci v Texasu neodpovídali na opakované dotazy. Ale mluvčí nejvýše postaveného volebního činitele Harris County, což je největší texaský okres s populací větší než řada států, uvedla, že se vyskytlo pouze několik menších zádrhelů a že 'za sebou máme hladké volby'," uvádí New York Times. Deník v článku cituje prohlášení několika státních tajemníků z obou politických stran, která různými způsoby rozporují divoké spekulace Trumpa a jeho spojenců o nesrovnalostech při sčítání hlasů. "Lidé mají neobyčejnou schopnost vymýšlet si věci týkající se voleb, které nejsou pravdivé," konstatoval republikán Frank LaRose ze státu Ohio. Poněkud absurdní situace vznikla tento týden v Georgii, kde si skupina republikánských politiků stěžuje na stranického kolegu a státního tajemníka Brada Raffenspergera kvůli údajně netransparentním volbám. Raffensperger obvinění označil za směšná, zatímco jeden z jeho spolupracovníků se na pondělní tiskové konferenci ohradil proti "hoaxům a nesmyslům" a vzkázal, že "tyhle volby byly skvělým úspěchem". Související Trumpovi zbývá 70 dní v Bílém domě. Co se ještě stane, než ho nahradí Biden? Infografika Zprávy amerických médií nicméně nasvědčují tomu, že s konspiračními teoriemi o zmanipulování voleb se ztotožňuje nemálo voličů prezidenta Trumpa. V různých koutech USA se v uplynulých dnech prezidentovi stoupenci scházeli na protestech proti "krádeži" voleb a dávali jasně najevo, že vítězství demokrata Joea Bidena neuznávají. "Věřím, že Donald Trump vyhrál volby. Věřím, že se pokusili volby ukrást," řekl televizi CNN jeden z účastníků víkendového protestu v Harrisburgu, což je hlavní město Pensylvánie. Když se reportér jiného muže zeptal na to, jak se dozvěděl o údajných nekalostech s hlasovacími lístky, odpověděl: "Ta videa se rychle šíří všude, viděl jsem je na TikToku, viděl jsem je na Facebooku, viděl jsem je na Fox News, viděl jsem je v lokálním zpravodajství z našeho kraje." Související Bidenová má kořeny na Sicílii. Jill, přijeď, navařím a bude oslava, zvou ji příbuzní 21 fotografií