8. 4. Ema
Zahraničí

Trump bude jednat s Ruttem o možnosti vystoupení USA z NATO, uvedla mluvčí

ČTK,ČTK

Americký prezident Donald Trump ve středu bude jednat s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o možnosti vystoupení Spojených států z NATO, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentury AFP. Trump se podle ní domnívá, že NATO za americko-izraelské války s Íránem neprošlo testem a selhalo.

Americký prezident Donald Trump s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem . Archivní foto. Foto: AP
"Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu," řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z NATO odpověděla: "Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem."

Trump a Rutte se mají ve středu setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle Leavittové se americký prezident těší na "velmi upřímný a otevřený" rozhovor.

Americký prezident už dříve uvedl, že vážně uvažuje o stažení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Partnery z NATO kritizuje kvůli tomu, že podle něho neudělali nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi ale ani nekonzultoval. Označil je za zbabělce a samotnou transatlantickou alianci za nefunkční.

Server Politico píše, že šéf NATO Rutte, který má s Trumpem vřelý vztah, se vydal na cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu podaří zabránit v rozpadu Severoatlantické aliance. Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump "i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek".

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

ŽIVĚ Izrael bude dále útočit na Hizballáh i po příměří s Íránem, tvrdí Netanjahu

Nynější příměří ve válce s Íránem neznamená konec, prohlásil ve středu večer na tiskové konferenci izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Klid zbraní se podle něj netýká proíránského hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu bude Izrael nadále útočit. Netanjahu uvedl, že Izrael má v Libanonu další cíle, kterých chce dosáhnout, píše server Times of Israel (ToI).

U.S. Vice President JD Vance visits Hungary

Byrokrati z Bruselu? Trumpův muž poučuje Maďary o „vměšování“ do voleb

Americký politik kritizuje zahraniční vměšování, přitom však sám letí přes Atlantik, aby podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána před nejdůležitějšími evropskými volbami roku. Tak se dá popsat „veletoč“ amerického viceprezidenta J. D. Vance, který byl v úterý a ve středu na návštěvě v Budapešti, aby promluvil na předvolebním mítinku vládní strany Fidesz.

