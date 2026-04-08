Trump bude jednat s Ruttem o možnosti vystoupení USA z NATO, uvedla mluvčí

Americký prezident Donald Trump ve středu bude jednat s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem o možnosti vystoupení Spojených států z NATO, uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentury AFP. Trump se podle ní domnívá, že NATO za americko-izraelské války s Íránem neprošlo testem a selhalo.
"Je docela smutné, že se NATO v posledních šesti týdnech otočilo k americkému lidu zády, když to byl americký lid, kdo financoval jejich obranu," řekla novinářům Leavittová. Na dotaz, zda se americký prezident chystá hovořit o možném odchodu z NATO odpověděla: "Je to něco, o čem prezident diskutoval, a myslím, že je to něco, o čem prezident bude za pár hodin hovořit s generálním tajemníkem Ruttem."
Trump a Rutte se mají ve středu setkat v Oválné pracovně Bílého domu a podle Leavittové se americký prezident těší na "velmi upřímný a otevřený" rozhovor.
Americký prezident už dříve uvedl, že vážně uvažuje o stažení Spojených států ze Severoatlantické aliance. Partnery z NATO kritizuje kvůli tomu, že podle něho neudělali nic, aby Spojeným státům pomohli ve válce proti Íránu, jejíž zahájení s nimi ale ani nekonzultoval. Označil je za zbabělce a samotnou transatlantickou alianci za nefunkční.
Server Politico píše, že šéf NATO Rutte, který má s Trumpem vřelý vztah, se vydal na cestu do Bílého domu s nadějí, že se mu podaří zabránit v rozpadu Severoatlantické aliance. Americký prezident formálně nemůže vystoupit z NATO bez souhlasu Kongresu. Podle nejmenovaného úředníka má ale Trump "i jiné způsoby, jak omezit svůj závazek".
„To vstoupí do dějin.“ Ponížení Medveděva mělo dohru, šílenou i na jeho poměry
Hvězdný tenista Daniil Medveděv prožil ve středu na antuce v Monte Carlu jeden z nejhorších dnů své úspěšné kariéry. Ruský grandslamový šampion nejenže nesplnil roli poměrně jasného favorita, s Italem Matteem Berrettinim navíc neuhrál ani jediný game a schytal raritní debakl 0:6, 0:6. Jeho ztřeštěná reakce si vysloužila ostrou kritiku.
Sparta je zpět, před úžasnou kulisou přetlačila Pardubice. Šlágr končil hromadnou potyčkou
Hokejisté Sparty zvítězili ve čtvrtém utkání semifinálové série play off extraligy nad Pardubicemi 4:2 a vyrovnali stav na 2:2 na zápasy. Dynamo díky Romanu Červenkovi vedlo, Pražané vyrovnali do první přestávky, po druhé části byl stav 2:2, v čase 48:33 ale rozhodl přesilovkovým gólem Michael Špaček.
ŽIVĚ Izrael bude dále útočit na Hizballáh i po příměří s Íránem, tvrdí Netanjahu
Nynější příměří ve válce s Íránem neznamená konec, prohlásil ve středu večer na tiskové konferenci izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Klid zbraní se podle něj netýká proíránského hnutí Hizballáh, na jehož pozice v Libanonu bude Izrael nadále útočit. Netanjahu uvedl, že Izrael má v Libanonu další cíle, kterých chce dosáhnout, píše server Times of Israel (ToI).
Byrokrati z Bruselu? Trumpův muž poučuje Maďary o „vměšování“ do voleb
Americký politik kritizuje zahraniční vměšování, přitom však sám letí přes Atlantik, aby podpořil maďarského premiéra Viktora Orbána před nejdůležitějšími evropskými volbami roku. Tak se dá popsat „veletoč“ amerického viceprezidenta J. D. Vance, který byl v úterý a ve středu na návštěvě v Budapešti, aby promluvil na předvolebním mítinku vládní strany Fidesz.
Expedice u Antarktidy objevila ostrov, který dosud není uveden v mapách
Mezinárodní expedice ve Weddellově moři v antarktické oblasti objevila ostrov, který dosud nebyl uveden na žádných mapách. Ve středu to na svém webu oznámil bremerhavenský Institut Alfreda Wegenera (AWI), na jehož ledoborci Polarstern se vědci plaví.