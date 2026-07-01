Trump bohatne na kryptoměnách. Za první rok ve funkci vydělal přes miliardu dolarů

Americký prezident Donald Trump v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů (21,3 miliardy korun) na obchodování s kryptoměnami. Ve středu o tom informovala stanice BBC s odvoláním na prezidentovo finanční prohlášení za rok 2025. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmů a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával.
Republikán ve 927stránkovém prohlášení uvedl, že získal 635 milionů dolarů v licenčních poplatcích společnosti Celebration Coins, o níž se předpokládá, že stojí za memecoinem $TRUMP.
Trump vlastní kryptoměnu spustil loni 19. ledna, den před nástupem do funkce. Její tržní kapitalizace se ten den rychle vyšplhala na několik miliard dolarů, od té doby však její hodnota výrazně klesla.
Trump rovněž přiznal zisk více než 500 milionů dolarů z World Liberty Financial, firmy obchodující s kryptoměnami založené jeho syny a dětmi jeho zvláštního vyslance Stevea Witkoffa.
Novinářům šéf Bílého domu řekl, že „všichni vydělávají“ na rostoucích akciových trzích a že se svými osobními financemi nezabývá. „Máme fondy, které mé peníze spravují. Vydělal jsem hodně peněz před tím, než jsem se stal prezidentem. Mé peníze investují a já o tom s nimi nemluvím,“ dodal Trump.
Bílý dům opakovaně zdůrazňuje, že Trump vložil své podniky do svěřenského fondu spravovaného jeho syny, a popírá jakýkoli střet zájmů. „Prezident ani jeho rodina se nikdy nedostali do střetu zájmů a nikdy se do něj nedostanou,“ pronesla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.
Celkové příjmy uvedené v Trumpově nejnovějším finančním prohlášení činí nejméně 2,2 miliardy dolarů a výrazně převyšují údaje za předcházející rok 2024, kdy Trump vykázal příjmy ve výši přes 600 milionů dolarů.
Vydělávají mu i golfové kluby či Bible
Trump se v minulosti ke kryptoměnám stavěl odmítavě. V roce 2021 označil Bitcoin za podvod a „nevyhnutelnou katastrofu“. V prezidentské kampani o tři roky později obrátil a prohlásil, že chce ze Spojených států učinit „kryptoměnovou metropoli světa“. Nedlouho po nástupu do funkce podepsal výnos o podpoře „odpovědného růstu“ kryptoměnového odvětví.
„Samozřejmě, že se jedná o střet zájmů,“ poznamenal Richard Painter, bývalý právník pro etiku ve vládě prezidenta George Bushe mladšího. Stanici BBC řekl, že je „mimořádné“, že Trump na kryptoměnách vydělal miliardu dolarů.
Trump se v přístupu k vydělávání peněz liší od předchozích amerických prezidentů, uvedl Will Walker-Arnott, ředitel oddělení soukromých klientů ve firmě Raymond James Wealth Management.
„Jimmy Carter vložil svou farmu na pěstování arašídů do správy slepého fondu a George Bush mladší prodal svůj podíl v baseballovém klubu Texas Rangers před tím, než se stal prezidentem. Trump ale zdánlivě funguje jiným způsobem a vydělává hodně peněz z kryptoměnové společnosti své rodiny,“ vysvětlil Walker-Arnott.
Kromě kryptoměn Trump získává příjmy například ze svého floridského klubu Mar-a-Lago a golfových klubů na Floridě, v New Jersey či ve Skotsku. Miliony vydělal také na hodinkách, parfémech, sportovní obuvi či Biblích své značky Trump.
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