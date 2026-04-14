„Trump blábolí. Je to šílenství." Demokraté zpochybňují prezidentovo duševní zdraví

Chování a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních dnech a týdnech rozdmýchávají debatu o jeho duševním zdraví, píše deník The New York Times (NYT). Někteří ho označili za šílence či očividně duševně chorého člověka. Trumpovi příznivci jeho vyjadřování naopak hájí jako strategické.
Prezidentova hrozba vyhlazení íránské civilizace a slovní útoky na papeže Lva XIV. přiměly jeho odpůrce i bývalé spojence klást si otázku, zda není jeho chování čím dál nevyrovnanější.
Sérii kontroverzních výroků Trump podle NYT minulý týden završil výhrůžkou adresovanou Íránu, když napsal, že „celá civilizace dnes zahyne“, a slovním výpadem proti papeži, kterého v neděli nařkl z toho, že je „slabý v boji proti zločinu a katastrofální v zahraniční politice.“ Podle listu v mnohých lidech jeho výroky zanechaly dojem „nestabilního autokrata opilého mocí“.
Demokraté, kteří už dlouho zpochybňují Trumpovo duševní zdraví, obnovili výzvy k uplatnění 25. dodatku americké ústavy, který umožňuje odstranit prezidenta z moci na základě prohlášení nezpůsobilosti pro výkon funkce. Znepokojení však nevyjadřuje jen opozice, komici moderující večerní pořady či odborníci na duševní zdraví, píše NYT. Ozývá se rovněž z řad generálů ve výslužbě, diplomatů, zahraničních představitelů a rovněž z řad americké pravice a Trumpových někdejších příznivců.
Bývalá republikánská kongresmanka za Georgii Marjorie Taylorová Greeneová, která se s Trumpem v poslední době rozkmotřila, se vyslovila pro využití 25. dodatku ústavy. V rozhovoru s televizí CNN řekla, že vyhrožování zničením íránské civilizace „není tvrdá rétorika, je to šílenství“. Konzervativní komentátorka Candace Owensová prezidenta označila za „genocidního šílence“. Zakladatel webu InfoWars a konspirační teoretik Alex Jones uvedl, že „Trump blábolí a zdá se, že mozek mu zrovna moc nefunguje“.
Ostré komentáře na účet Trumpa přicházejí i od lidí, kteří s ním v minulosti pracovali, ale později se stali jeho kritiky. Ještě předtím, než Trump sdílel příspěvek o zničení íránské civilizace, bývalý právník Bílého domu z doby Trumpova prvního funkčního období Ty Cobb označil prezidenta za „muže, který je zjevně šílený“. To podle něj podtrhuje série výbojných příspěvků, které šéf Bílého domu někdy zveřejňuje na sociální síti Truth Social uprostřed noci.
„Je jasné, že není zdravý,“ napsala minulý týden na sociální síti X Trumpova bývalá mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová.
Nelibost uvnitř pravice se nerozšířila do Kongresu, kde jsou republikánští zákonodárci Trumpovi nadále loajální, ani do vlády, která by musela schválit případné uplatnění 25. dodatku ústavy. Podle NYT však odráží rostoucí znepokojení mezi Američany, kteří podle průzkumů čím dál více zpochybňují zdravotní způsobilost Trumpa. Prezidentovi bude 14. června 80 let.
Z únorového průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters vyplývá, že podle 61 procent Američanů se Trump s přibývajícím věkem chová nevyzpytatelněji. Čtyřicet pět procent se domnívá, že Trump je „duševně bystrý a schopný řešit výzvy“, což je pokles z 54 procent v roce 2023. V zářijovém průzkumu společnosti YouGov zhruba polovina dotázaných Američanů, 49 procent, uvedla, že Trumpa považuje za příliš starého na to, aby byl prezident, což je nárůst z 34 procent v únoru 2024. Podle 39 procent Američanů není příliš starý.
Prezidentovi příznivci ho obhajují. To, co kritici nazývají psychózou, označují za strategii. „Trump přesně ví, co dělá. Trump bude nadále vyvíjet maximální (a někdy šokující) vojenský a diplomatický tlak ve své kampani zbavit Blízký východ téměř 50leté íránské kampaně teroru,“ napsala komentátorka webu The Hill, která rovněž přispívá stanici Fox News, Liz Peeková.
Trump podle NYT minulý týden v reakci na dotaz novináře zlehčoval kritiku svého duševního stavu. „Neslyšel jsem o tom,“ řekl republikán. „Pokud je to tak, bude třeba více lidí, jako jsem já, protože naše země byla dlouhá léta okrádána v obchodě, ve všem, dokud jsem nepřišel já,“ dodal.
Ve svém prvním funkčním období se Trump označil za „velmi stabilního génia“ a opakovaně tvrdí, že úspěšně absolvoval kognitivní testy na brzké odhalení demence.
