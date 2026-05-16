Zahraničí

Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

ČTK

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.

Americký prezident Donald Trump
„Dnes v noci na můj příkaz statečné americké jednotky a nigerijské ozbrojené síly bezchybně provedly pečlivě naplánovanou a velmi složitou operaci, jejímž cílem bylo odstranit z bojiště nejaktivnějšího teroristu na světě,“ napsal Trump.

„Abú Bilal al-Minúkí, druhý nejvyšší velitel IS na celosvětové úrovni, si myslel, že se může skrýt v Africe, ale netušil, že máme zdroje, které nás průběžně informovaly o jeho pohybech. Už nebude terorizovat obyvatele Afriky ani pomáhat plánovat operace namířené proti Američanům,“ dodal Trump.

Vladimír Špidla

Řekněte, kdo má na zuby. Špidla jako možný „lidový vůdce“ levice

Nejznámější tváří současné levice je nepochybně bývalý premiér a expředseda sociální demokracie Vladimír Špidla, který nedávno oznámil snahu založit stranu s názvem Nová sociální demokracie. Není ale jediný, na levici se pohybují i další lidé, kteří usilují o sjednocení levice pod značkou Progres Kongres. Špidla ale nedominuje „jen“ ve známosti, ale také ve volání po větší „radikalizaci“ levice.

Pochod Praha-Prčice

Po stopách Klause. Projděte si všechny trasy letošního pochodu do Prčic

Nejznámější dálkový pochod v Česku znovu láká turistické příznivce, letos už po devětapadesáté. Akce se každoročně účastní okolo 20 tisíc lidí. Vybrat si mohou z 21 tras, nejdelší z nich začíná v pražských Hájích. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledné mapy všech tras, které si lze navíc volně stáhnout.

Rover Perseverance zveřejnil další snímek z povrchu Marsu. Nové selfie, které NASA složila z 61 samostatných fotografií, zachycuje vozítko na západním okraji kráteru Jezero v oblasti nazývané Lac de Charmes.

Vozítko z Marsu poslalo nové selfie. Za roverem se skrývá geologický poklad

Rover Perseverance zveřejnil další snímek z povrchu Marsu. Nové selfie, které NASA složila z 61 samostatných fotografií, zachycuje vozítko na západním okraji kráteru Jezero v oblasti nazývané Lac de Charmes. Vedle působivé scenérie ale přináší hlavně něco podstatnějšího: pohled do jedné z geologicky nejstarších částí planety, kterou se zatím podařilo prozkoumat.

