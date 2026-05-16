Trump: Americké a nigerijské síly v Nigérii zabily velitele Islámského státu

Americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami v Nigérii usmrtily tamního velitele teroristické organizace Islámský stát (IS) Abú Bilala al-Minúkího. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele IS na světě.
„Dnes v noci na můj příkaz statečné americké jednotky a nigerijské ozbrojené síly bezchybně provedly pečlivě naplánovanou a velmi složitou operaci, jejímž cílem bylo odstranit z bojiště nejaktivnějšího teroristu na světě,“ napsal Trump.
„Abú Bilal al-Minúkí, druhý nejvyšší velitel IS na celosvětové úrovni, si myslel, že se může skrýt v Africe, ale netušil, že máme zdroje, které nás průběžně informovaly o jeho pohybech. Už nebude terorizovat obyvatele Afriky ani pomáhat plánovat operace namířené proti Američanům,“ dodal Trump.
