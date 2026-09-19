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Zahraničí

Trump a Dánsko se dohodli na Grónsku, USA tam budou kontrolovat své zájmy

ČTK
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Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. USA tam nyní budou kontrolovat své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu, uvedl.

FILE PHOTO: Republican National Midterm Convention in Dallas
Dohoda dává USA „stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy“, napsal Trump na své síti Truth Social.Foto: REUTERS – Evan Vucci
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Podle dánské premiérky Mette Frederiksenové bude dohoda dobrá pro Dánsko i NATO, uvedla agentura AFP. Podle jejího úřadu bude podepsána příští týden během Valného shromáždění OSN, informovala agentura Reuters.

Trump opakovaně hrozil, že se USA v zájmu své vlastní bezpečnosti zmocní Dánskem spravovaného poloautonomního ostrova, čímž popudil evropské spojence USA v Severoatlantické alianci.

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Dohoda dává USA „stálou kontrolu nad bezpečností a všemi ostatními potřebami v Grónsku, a zcela řeší naše početné americké obavy“, napsal Trump na své síti Truth Social.

Podle prohlášení Frederiksenové dohoda „posiluje naši společnou bezpečnost v Arktidě a severním Atlantiku a je tedy dobrá pro Dánsko a pro NATO“.

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Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen ocenil přijetí úmluvy, která podle něho „zaručí posílení bezpečnosti Grónska, Dánského království, Spojených států a západní aliance“.

Trump od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.

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To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).

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