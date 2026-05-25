Trumfli i Kartágo. Ukrajinští vojáci brání frontovou vesnici déle než 1500 dní

Ukrajinští vojáci bránící frontovou vesnici Mala Tokmačka v Záporožské oblasti drží nepřetržitě kontrolu nad touto obcí už déle než 1500 dní a vytvořili tím národní rekord. Napsal to v pondělí server Ukrajinska pravda s odvoláním na 118. samostatnou mechanizovanou brigádu, která získala diplom o stanovení rekordu.
Mala Tokmačka drží déle, než například starověké Kartágo, které Římané obléhali zhruba 1100 dní, píše přitom portál.
„Ukrajinské obranné síly tento úsek nepřetržitě kontrolují už více než 1500 dní, a to za neustálých útoků, dělostřelecké palby a tlaku letectva i dronů (nepřítele),“ uvedla brigáda na facebooku. „Ve skutečnosti je národní rekord pouze konstatováním faktu pro historii. Skutečnou odměnou... je každý zachráněný metr ukrajinské země,“ sdělila jednotka.
Ruská armáda vpadla na Ukrajinu 24. února 2022 a části země se zmocnila. Ukrajinská armáda ještě téhož roku z některých míst invazní armádu vytlačila a od té doby se postupy obou armád do značné míry zpomalily. Nyní Rusko okupuje asi 19 procent ukrajinského území, a to včetně poloostrova Krymu, kterého se zmocnilo už na jaře 2014.
Mala Tokmačka leží nedaleko města Orichiv a u frontové linie se nachází prakticky po celou dobu bojů. Podle mapy projektu DeepState, jenž je pokládaný za blízký ukrajinské armádě, se Rusové této obce zmocnili na začátku invaze, ale Ukrajinci vesnici na jaře 2022 dobyli zpět a od té doby ji mají pod kontrolou. V současnosti mapa naznačuje, že jsou Rusové na okraji vsi.
„Po více než 1500 dnech nepřetržitých útoků dosáhly okupační síly zhruba jednoho výsledku - postoupily o pár spálených keřů někam za okraj vesnice,“ napsala před několika dny ukrajinská agentura Ukrinform. Mala Tokmačka podle ní už není jen pozicí na frontě. „Stala se místem, kde se odehrávají tři různé války: taktická, tedy o výšiny a ulice, informační, čili mezi propagandou a realitou, a symbolická - mezi tím, co si ruská armáda představuje a jaká je realita,“ napsala agentura.
V Male Tokmačce podle Ukrinformu žily před ruskou invazí přibližně 3000 obyvatel a nacházely se tam zpracovatelské podniky i jedno z největších vězeňských zařízení v regionu. Dnes ve vsi zůstává méně než 100 civilistů, většinou seniorů, kteří buď nemohli, nebo nechtěli odejít, píše agentura, podle níž boje většinu obce zničily.
Mala Tokmačka leží nedaleko od Orichivu, odkud je to přibližně 40 kilometrů do Záporoží. Průlom u Male Tokmačky by otevřel cestu ke zvýšení tlaku na oblastní metropoli a vytvořil by širší operační příležitosti, píše Ukrinform. Vesnice je podle něj obklopena výšinami a kdo je ovládá, má pod kontrolou tamní bojiště. Bývalá trestanecká kolonie přitom působí jako přirozená pevnost uvnitř vsi.
Rusové téměř rok pravidelně informovali o „úspěších“ u Orichivu, přičemž loni ruský ministr obrany Andrej Belousov oznámil dobytí Male Tokmačky, píše Ukrinform, podle něhož později ruské zdroje opět hlásily těžké boje z místa. Na internetu se mezitím objevila řada vtipů, třeba ve znění: „Kdo ovládá Malou Tokmačku, ovládá svět,“ píše Ukrinform. Bitva o Malou Tokmačku a opakovaná tvrzení Rusů o pokroku u ní se staly předmětem online žertů také podle serveru The Moscow Times. „Kdyby nebylo Male Tokmačky, už by byli v Berlíně,“ utahoval si z Rusů jeden z ukrajinských telegramových kanálů.
