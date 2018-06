Trump proti všem. Svými cly popudil republikány, automobilky i mocné Američany

Republikáni v Kongresu připravují zákon, který by omezil prezidentovy pravomoci v obchodní politice. A do boje proti Trumpovi vyrazili vlivní průmyslníci David a Charles Kochové.

Washington - Sám proti všem. Tak začíná vypadat obchodní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. A nejen směrem k Číně, kterou dlouhodobě kritizuje, ale i ke spojeneckým zemím z Evropské unie a ke Kanadě a Mexiku.

Američané uvalili cla na dovoz oceli a hliníku. Navíc se Trumpův tým dál snaží změnit obchodní dohodu NAFTA.

Proti těmto krokům se nyní zvedá významná opozice mezi republikány v Kongresu. A také mezi americkými průmyslníky. Do protiútoku pak jdou i mnohá profesní sdružení a zájmové a lobbistické organizace.

Republikáni v americkém Senátu chystají návrh zákona, kterým by chtěli omezit prezidentovy obchodní pravomoci. Trump cla vyhlásil na základě zákona z roku 1962, kteří říká, že tak může udělat v zájmu "národní bezpečnosti" USA. "To ale bylo velmi zneužito, a proto předložím tento návrh. Když kdeco označíte za věc národní bezpečnosti, tak podkopáváte celý smluvní systém volného obchodu," uvedl v úterý jeden ze spoluautorů návrhu, republikán Bob Corker.

Podle návrhu by prezident musel předkládat Kongresu ke schválení tržní opatření, která by se odvolávala právě na ustanovení o národní bezpečnosti. Návrh zároveň předpokládá, že tato kontrola by platila i dva roky zpět. Takže by se vztahovala na Trumpova cla na ocel a hliník.

Zatím sice není jisté, zda má návrh šanci na úspěch, ale proti žádnému předchozímu Trumpovu rozhodnutí se od republikánů neozvala taková kritika jako proti clům.

"Hrozně nerad bych viděl, aby byla současná rostoucí ekonomika (USA) poničena tržní válkou," uvedl druhý nejvýše postavený muž republikánské většiny v Senátu, John Cornyn z Texasu, který je jinak k Trumpovi velmi loajální.

Volili jsme vás, ale zticha nebudeme

Nebývale široký odpor se zvedl i v americkém byznysu. Už některé dřívější Trumpovy kroky vyvolaly kritiku, ale jen od vybraných odvětví. Například jeho záměr z loňského roku omezit počet pracovních víz pro specializované, vysoce kvalifikované cizince popudil technologické firmy v Silicon Valley.

S prezidentovou tržní politikou je to ale jinak. Samotní výrobci oceli cla schvalují, protože jim nabízí možnost rozšířit produkci. Většina dalších výrobních odvětví v USA se ale obává negativních dopadů Trumpových obchodních kroků.

Americké automobilky, které spotřebovávají bezmála třetinu oceli v USA, už varovaly, že cla zmenší jejich konkurenceschopnost na mezinárodním trhu. "Poškodí to americký automobilový průmysl," uvedl Matt Blount za průmyslové sdružení American Automotive Policy Council.

Kritičtí jsou i zástupci chemického průmyslu, který je rovněž závislý na využití oceli. V posledních letech se toto odvětví díky nízkým cenám plynu ve Spojených státech dynamicky rozvíjelo. Vyšší cena oceli ale teď podle Cala Dooleyho, prezidenta sdružení American Chemistry Council, zpomalí nebo zastaví výstavbu nových chemických provozů.

Američtí farmáři zase upozorňují, že na ně těžce dopadnou odvetná opatření Evropské unie. Podle sdružení Farmers for Free Trade cla "otevřou dveře k povodni nových miliardových poplatků na americké zemědělství".

"Farmáři v roce 2016 v naprosté většině podpořili v prezidentských volbách právě Trumpa. Ale tváří v tvář tržním válkám, které poškodí zemědělství USA, nebudou zticha," uvedlo sdružení.

Koch Industries versus Donald Trump

A zticha nechtějí být ani vlivní američtí průmyslníci, bratři David a Charles Kochové. Jejich podnikatelské impérium Koch Industries má rozsáhle aktivity nejen v USA. V celkem 60 zemích světa zaměstnává 120 000 lidí.

Nyní se podle amerických médií bratři Kochové rozhodli financovat "několikamilionovou kampaň" proti Trumpově obchodní politice. A pro prezidenta by to mohl být nakonec větší problém než vzdor republikánů v Kongresu.

Bratři Kochové už totiž v minulosti ukázali, jakou sílu mohou mít jejich peníze, pomocí nichž prosazují své zájmy. Po nástupu předchozího prezidenta Baracka Obamy do Bílého domu v roce 2009 například začali sponzorovali nástup konzervativního hnutí Tea Party.

Přes zájmové organizace financovali volební kampaně vybraných kandidátů. A s touto podporou se republikánům v kongresových volbách 2010 podařilo převzít většinu ve Sněmovně reprezentantů, čímž Obamovi zablokovali prosazování jeho agendy.

Svojí aktuální mediální ofenzívou se Kochovi budou snažit ovlivnit letošní listopadové volby do Kongresu tak, aby se tam za republikánskou stranu dostali kandidáti, kteří jsou pro zachování volného obchodu.

Neochvějně věrní voliči

"Trumpova administrativa udělala některé nesmírně pozitivní kroky pro americkou ekonomiku," uvedl pro deník New York Times prezident organizace American for Prosperity Tim Phillips. David a Charles Kochové například chválí Trumpova deregulační opatření a jeho daňovou reformu.

"Cla ale tento pokrok ohrozí a zbytečně omezí plný potenciál naší ekonomiky," doplňuje však Phillips, že proti clům a obecně Trumpově ochranářské obchodní politice budou vlivní průmyslníci bojovat.

Jako v mnoha dalších případech má ale Trump i v této věci širokou podporu ve své voličské základně. Podle průzkumů se mu podařilo ovlivnit pohled republikánských voličů na volný obchod.

Dříve to voliči většinově považovali za dobrou věc. Podle aktuálního, květnového průzkumu pro list New York Times ovšem nyní 78 procent republikánů Trumpova cla na ocel a hliník schvaluje.

