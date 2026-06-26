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Zahraničí

Tropické bouře ochromily letecké spojení s Japonskem, na Tchaj-wanu bojují se záplavami

ČTK

Japonsko v pátek kvůli dvěma blížícím se tropickým bouřím zrušilo přes 200 letů a desítky vlakových spojení a doporučilo lidem evakuovat se z některých oblastí, kde hrozí povodně a sesuvy půdy. Nevlídné počasí zasáhlo také Tchaj-wan, kde byly evakuovány stovky lidí a nejezdí některé vlaky.

Bouře Mekkhala, která nyní míří na Japonsko, již způsobila přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy na Tchaj-wanu, kde domovy muselo opustit přes 1600 lidí a kde se v několika oblastech uzavřely školy a úřady; Kaohsiung, 25. června 2026.
Bouře Mekkhala, která nyní míří na Japonsko, již způsobila přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy na Tchaj-wanu, kde domovy muselo opustit přes 1600 lidí a kde se v několika oblastech uzavřely školy a úřady; Kaohsiung, 25. června 2026.Foto: REUTERS – CTS via REUTERS TV
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Bouře Mekkhala přináší nárazy větru s rychlostí až 144 kilometrů za hodinu, zatímco se některé oblasti na jihu a západě Japonska potýkají se silnými dešti. O víkendu by měla Mekkhala postupovat podél ostrovů Kjúšú a Šikoku a mohla by se spojit s bouří Higos, která zuří dále na východ v Tichém oceánu, jak ukazuje web Windy.

Toto spojení by mohlo vyvolat takzvaný Fujiwharův efekt, k němuž dochází, když na sebe vzájemně působí dvě bouře, což ztěžuje předpověď jejich pohybu a síly.

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Města Kjóto a Ósaka oznámila, že hladiny hlavních řek stoupají, a kvůli rizikům povodní vyzvala k ostražitosti. Úřady v regionu Kjóto doporučily evakuaci několika tisícům obyvatel a varovaly před možnými sesuvy půdy.

Na záběrech veřejnoprávní televizní stanice NHK byla vidět rozvodněná řeka s nahnědlou vodou protékající touto oblastí. Příkazy k evakuaci dostal přibližně jeden milion lidí poté, co byly některé z nich v ostrovní prefektuře Okinawa a dalších jižních oblastech zrušeny.

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Letecké společnosti Japan Airlines a All Nippon Airways zrušily lety mířící do a z prefektur Okinawa a Kagošima na západě země. Automobilka Toyota pozastavila provoz v továrně na ostrově Kjúšú kvůli uzavírkám silnic způsobeným silnými dešti, zatímco firma Nissan plánuje zastavit některé výrobní linky.

Japonská armáda navíc podle agentury Kjódó zrušila první plánovaný let letounu V-22 Osprey na ostrov Mijako ve Východočínském moři, který byl součástí společných cvičení se Spojenými státy.

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Bouře Mekkhala způsobila přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy na Tchaj-wanu, kde domovy muselo opustit přes 1600 lidí a kde se v několika oblastech uzavřely školy a úřady.

Úřady zatím nehlásí žádné oběti, varovaly ale před možnými nebezpečnými sesuvy půdy v horských oblastech v okresu Chua-lien na východě a ve městech Kao-siung a Pching-tung na jihozápadě ostrova, kde podle meteorologů od čtvrtka napadlo až 88 centimetrů srážek.

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