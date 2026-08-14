Tropická bouře Lala míří na Havaj, úřady varují před možným hurikánem

Nad Tichým oceánem v pátek vznikla tropická bouře a na hlavním ostrově Havaje bylo kvůli tomu vydáno varování před možným hurikánem. Tropická bouře Lala by na Havaj mohla o víkendu přinést silný déšť a způsobit záplavy. Informuje o tom agentura AP.
Nyní se bouře nachází zhruba 890 kilometrů jihovýchodně od Havaje, provází ji vítr o rychlosti 95 kilometrů za hodinu a pohybuje se západním směrem, uvedlo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Na Havajské ostrovy by podle předpovědí mohla bouře udeřit v pátek večer místního času (v sobotu ráno SELČ) a přinést silný vítr a nebezpečné vlnobití.
Bouře Lala podle předpovědí před příchodem na Havaj zesílí na hurikán. Varování před hurikánem úřady vydávají obvykle 36 hodin předtím, než danou oblast živel zasáhne. Podle předpovědí by bouře mohla na hlavní ostrov Havaj a druhý největší ostrov Maui přinést asi 30 centimetrů srážek a skoro 64 centimetrů srážek se dá očekávat v některých částech hlavního ostrova. To může způsobit záplavy a sesuvy půdy.
Mysleli, že když nic nebolí, je vše v pořádku. Klíčový orgán může problém skrývat až 15 let
Každý pátý Čech podle průzkumu sahá po alkoholu kvůli stresu a negativním emocím. Následky přitom nemusí být dlouho vidět. „Játra nemají receptory bolesti. Varováním, že něco není v pořádku, může být tmavá moč, velmi světlá stolice nebo zežloutnutí kůže a očí, “ upozorňuje lékárnice Kamila Horníčková. Tichý zánět nebo ztučnění se tak podle ní mohou rozvíjet bez příznaků dlouhou řadu let.
ŽIVĚ Ruské drony zaútočily na Sumskou oblast, zabily matku a jejího syna
Dva lidé v pátek ráno zemřeli při ruském dronovém útoku v severoukrajinské Sumské oblasti. Podle regionální vojenské správy je obětí 29letá žena a její devítiletý syn. Ve čtvrtek večer Rusko podniklo rozsáhlý útok na Kramatorsk a jeho předměstí, úřady hlásí jednoho mrtvého a 17 zraněných.
Stíhačky NATO nad Lotyšskem sestřelily dron, riziko podle místní armády pominulo
Lotyšská armáda v pátek nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem či Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině.
Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu
Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.
Svět je zase ohromen. Siniaková zažila čínské „šílenství“, neušla ani deset metrů v kuse
Umění Kateřiny Siniakové znovu uchvátilo tenisový svět. Česká tenistka v Torontu v nabité konkurenci suverénně získala 38. deblovou trofej kariéry, po boku zkušené Čang Šuaj je letos neporazitelná. V kanadské metropoli i na výletě na nedalekých Niagárských vodopádech přitom na vlastní kůži zakusila čínskou tenisovou horečku.