Tropická bouře Gert se změnila v hurikán, míří na severovýchod

před 2 minutami

Tropická bouře Gert, která se zformovala nad západním Atlantikem, se změnila v hurikán a obrátila se severovýchodním směrem. Oznámilo to americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Gert, druhý hurikán sezóny, se pohybuje rychlostí 17 kilometrů za hodinu. Podle předpovědí by měl Gert nepříznivě ovlivňovat počasí na pobřeží amerických států Severní Karolína a Virginie. Během dvou dnů se rychlost jeho postupu má zvýšit, zamířit má směrem k New Yorku. Do kategorie hurikánů spadají bouře provázené větrem přesahujícím rychlost 119 kilometrů v hodině. Asi 1600 kilometrů východně od souostroví Malé Antily se zformovala nová bouře směřující do Karibiku.