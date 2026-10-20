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Třináctiletý útočník unikne trestnímu stíhání. Po smrti učitelky a žačky je v ústavu

ČTK
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Třináctiletý Slovák, po jehož útoku ve škole na severu Slovenska z konce září zemřely učitelka a žačka, je nyní z rozhodnutí soudu ve výchovném ústavu. Oznámila to v úterý slovenská policie, která převoz útočníka zajistila. O soudním rozhodnutí v případu v úterý informoval generální prokurátor i samotný soud, který ve věci vydal předběžné opatření.

Slovenská policie / Slovensko / Ilustrační snímek / Shutterstock
Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock
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Útočník není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Nelze ho tedy stíhat za vraždu ani poslat do vazby. Žák útočil nožem na základní škole ve Staškově nedaleko Čadce.

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Předběžné opatření v uvedené záležitosti vydala soudkyně Okresního soudu ŽiIina. Vůči rozhodnutí se sice lze odvolat, vykonatelné je ale už úterkem, nezletilý tak může být umístěn do zařízení, napsala mluvčí Krajského soudu v Žilině a okresních soudů v jeho působnosti Anna Dudová Záborská.

Slovenský trestní zákoník stanoví základní hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Ochranná výchova, která se vykonává například ve zvláštních výchovných zařízeních, trvá nejdéle zpravidla do dovršení osmnácti let pachatelova věku. Soud ji ovšem může prodloužit do doby, než osoba umístěná do ústavu nebo do profesionální náhradní rodiny dovrší 19 let.

Slovenské úřady od této tragédie zaznamenaly několik případů vyhrožování ze strany žáků či studentů, které policie obvinila. Na konci září soud prvního stupně uložil trest 25 let vězení studentovi, který loni v lednu na gymnáziu na východním Slovensku ubodal zástupkyni ředitelky této školy a jednu studentku a zároveň další studentku vážně zranil.

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