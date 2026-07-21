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Tříletý bráška Lamineho Yamala ukradl oslavy finále. Internet se do něj zamiloval

Tříletý bráška Lamineho Yamala ukradl finále. Internet se do něj zamiloval.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zatímco Lamine Yamal dovedl Španělsko k titulu mistrů světa, internet si zamiloval někoho úplně jiného. Jeho tříletý bratr Keyne během oslav běhal po trávníku, kopal do míče, objímal slavného sourozence a svou bezprostředností se stal jedním z nejsilnějších příběhů celého šampionátu.

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Když Španělsko ovládlo finále mistrovství světa 2026, kamery nesledovaly jen fotbalové hrdiny. Pozornost si nečekaně ukradl tříletý Keyne Yamal, mladší nevlastní bratr nejlepšího hráče turnaje Lamineho Yamala.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Mladší bratr Lamineho Yamala Keyne si po předání poháru pro mistry světa užívá chvíle na hřišti s fotbalovým míčem.Foto: Reuters

Po trávníku stadionu MetLife v New Jersey pobíhal s dětskou bezstarostností. Kopal do míče, zdravil španělské reprezentanty, na chvíli si nasadil policejní čepici a nakonec se rozběhl za bratrem, kterému skočil do náruče. Právě tento okamžik se stal jedním z nejvirálnějších videí po finále.

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Policista ze státu New York půjčil svou čepici tříletému Keynemu Yamalovi, který si během oslav španělského titulu získal srdce fanoušků.Foto: Reuters

Keyne si fanoušky získával už během celého turnaje. Televizní kamery ho opakovaně zachycovaly při oslavách i dovádění a z malého chlapce, který si vůbec neuvědomoval, že ho sledují miliony lidí, se stal neoficiální maskot španělského týmu.

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„Můj bratr si vůbec neuvědomuje, co se děje. Chová se úplně stejně jako doma. A když ho zabere kamera, začne zlobit,“ usmíval se Lamine Yamal před finále. „Jsem rád, že si ho lidé oblíbili. Je zábavné ho vidět v televizi.“

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Oba bratry dělí šestnáct let a mají společnou matku Sheilu Ebanu. Lamine už dříve přiznal, že je pro něj Keyne „vším“ a jejich vztah připomíná spíš pouto otce se synem než sourozence.

Podoba nevlastních bratrů je zřejmá, napravo je Lamine Yamal z ikonického snímku s Messim ve věku pěti měsíců, vlevo slavící Keyne.
Podoba nevlastních bratrů je zřejmá, napravo je Lamine Yamal z ikonického snímku s Messim ve věku pěti měsíců, vlevo slavící Keyne.Foto: AP

Pro malého Keyneho přitom nešlo o první velkou oslavu. Na trávníku byl už po triumfu Španělska na EURO 2024 a svého bratra doprovodil také na galavečer Zlatého míče.

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Lamine Yamal of Spain celebrate with his brother Keyne Yamal after their sides victory the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion on July 14, 2024 in Berlin, Germany. © diebilderwelt / Alamy Live
Lamine Yamal po triumfu Španělska ve finále mistrovství Evropy 2024 slaví se svým mladším bratrem Keynem na trávníku Olympijského stadionu v Berlíně.Foto: Profimedia

Na hřišti se slavilo vítězství Španělska. Na sociálních sítích se mezitím šířila videa malého Keyneho, která během několika hodin nasbírala miliony zhlédnutí a udělala z něj nečekanou hvězdu finálového večera.

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