Tříletý bráška Lamineho Yamala ukradl oslavy finále. Internet se do něj zamiloval

Zatímco Lamine Yamal dovedl Španělsko k titulu mistrů světa, internet si zamiloval někoho úplně jiného. Jeho tříletý bratr Keyne během oslav běhal po trávníku, kopal do míče, objímal slavného sourozence a svou bezprostředností se stal jedním z nejsilnějších příběhů celého šampionátu.
Když Španělsko ovládlo finále mistrovství světa 2026, kamery nesledovaly jen fotbalové hrdiny. Pozornost si nečekaně ukradl tříletý Keyne Yamal, mladší nevlastní bratr nejlepšího hráče turnaje Lamineho Yamala.
Po trávníku stadionu MetLife v New Jersey pobíhal s dětskou bezstarostností. Kopal do míče, zdravil španělské reprezentanty, na chvíli si nasadil policejní čepici a nakonec se rozběhl za bratrem, kterému skočil do náruče. Právě tento okamžik se stal jedním z nejvirálnějších videí po finále.
Keyne si fanoušky získával už během celého turnaje. Televizní kamery ho opakovaně zachycovaly při oslavách i dovádění a z malého chlapce, který si vůbec neuvědomoval, že ho sledují miliony lidí, se stal neoficiální maskot španělského týmu.
„Můj bratr si vůbec neuvědomuje, co se děje. Chová se úplně stejně jako doma. A když ho zabere kamera, začne zlobit,“ usmíval se Lamine Yamal před finále. „Jsem rád, že si ho lidé oblíbili. Je zábavné ho vidět v televizi.“
Oba bratry dělí šestnáct let a mají společnou matku Sheilu Ebanu. Lamine už dříve přiznal, že je pro něj Keyne „vším“ a jejich vztah připomíná spíš pouto otce se synem než sourozence.
Pro malého Keyneho přitom nešlo o první velkou oslavu. Na trávníku byl už po triumfu Španělska na EURO 2024 a svého bratra doprovodil také na galavečer Zlatého míče.
Na hřišti se slavilo vítězství Španělska. Na sociálních sítích se mezitím šířila videa malého Keyneho, která během několika hodin nasbírala miliony zhlédnutí a udělala z něj nečekanou hvězdu finálového večera.