Migrant se snažil v neoprenu přeplavat z Francie do Británie, zachránil ho trajekt

Asi třicetiletého migranta v surfařském neoprenu zachránili z vod Lamanšského průlivu. Muž se zjevně snažil přeplavat z Francie do Británie, informovala s odvoláním na francouzskou námořní prefekturu agentura AFP. Vrtulník jej kvůli podchlazení transportoval do nemocnice.

Posádka trajektu Pride of Canterbury spatřila muže plovoucího v moři krátce před polednem asi dvacet kilometrů od francouzského přístavního města Calais. Loď proto změnila směr a plavce v surfařském neoprenu z vody vytáhla. Muž, jehož národnost francouzské úřady nezveřejnily, byl "vážně podchlazený". Vrtulník do dopravil do nemocnice v Calais.

Podle agentury AFP od konce roku 2018 roste počet případů, kdy se migranti pokoušejí na lodích, na člunech či vlastními silami přeplavat Lamanšský průliv a dosáhnout Británie.

Tato cesta je přitom velmi nebezpečná kvůli intenzivní námořní dopravě, silným proudům i nízké teplotě vody. Letos při pokusu překonat Lamanšský průliv zahynuli nejméně čtyři migranti. Naposledy na konci srpna přišel o život Iráčan, který se pokusil kanál rovněž přeplavat. Jeho tělo se našlo nedaleko belgického přístavu Zeebrugge.