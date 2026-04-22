Třicet ostrých za zničeného Ježíše a náhrada jako z Temu

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Incident se zničenou sochou Ježíše Krista v jižním Libanonu vyvolal ostrou reakci izraelské armády i politiků. Voják, který sochu zničil kladivem, skončí na 30 dní ve vojenské vazbě a bude postaven mimo službu. Armáda zároveň oznámila, že sochu už nahradila novou, a vyjádřila „hlubokou lítost“ nad incidentem.

Izraelský voják rozbíjí sochu Ježíše a náhrada za zničenou sochu.
Izraelský voják rozbíjí sochu Ježíše a náhrada za zničenou sochu.Foto: Reuters
Izraelský voják, který v jižním Libanonu kladivem zničil sochu Ježíše Krista, a další, jenž ho při tom vyfotil, budou postaveni mimo službu a stráví 30 dní ve vojenské vazbě. Podle agentury Associated Press to oznámila izraelská armáda.

FILE PHOTO: An Israeli soldier damages the head of a statue of Jesus, in Debel
Izraelský voják rozbíjí v Libanonu sochu Ježíše. Foto: UGC

Socha byla mezitím nahrazena novou ve spolupráci s místní komunitou. Armáda uvedla, že její severní velitelství začalo okamžitě po nahlášení incidentu koordinovat výměnu. „Vyjadřujeme hlubokou lítost nad tímto incidentem a pracujeme na tom, aby se v budoucnu již neopakoval,“ uvedla armáda v prohlášení. Další vojáci, kteří situaci pouze přihlíželi, byli předvoláni k výslechu. Na jeho základě mají být přijata další opatření.

Zničená socha byla mezitím nahrazena novou.
Zničená socha byla mezitím nahrazena novou.Foto: X/IDF

Fotografie incidentu se objevila na internetu v neděli odpoledne poté, co ji na síti X sdílel palestinský novinář Júnis Tíráví. Na snímku je vidět izraelský voják, jak rozbíjí hlavu sochy Ježíše Krista, která spadla nebo byla předtím shozena z vysokého dřevěného kříže.

Fotografii incidentu sdílel na síti X palestinský novinář Júnis Tíráví.
Fotografii incidentu sdílel na síti X palestinský novinář Júnis Tíráví.Foto: X/Younis Tirawi

Starosta křesťanské obce Debl v regionu Bint Džbajl, Akl Nadaf, podle deníku L’Orient-Le Jour potvrdil, že socha pochází právě z této vesnice.

Socha Ježíše před zničením.
Socha Ježíše před zničením.Foto: X/Debel

Izraelská armáda v pondělí uvedla, že fotografie skutečně zachycuje jejího vojáka na misi v jižním Libanonu, a zdůraznila, že vůči pachatelům přijme přísná opatření. Čin vojáka odsoudili také izraelský premiér Benjamin Netanjahu a ministr zahraničí Gideon Saar.

Deník L’Orient-Le Jour připomněl, že nejde o ojedinělý incident. Na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili při znesvěcení kláštera Dajr Mímás v regionu Mardžajún a při ničení sochy svatého Jiří v obci Járún.

Na podzim 2024 se izraelští vojáci natočili při znesvěcení kláštera Dajr Mímás v regionu Mardžajún. | Video: @YTIRAWI

Izraelská armáda vstoupila do jižního Libanonu znovu v říjnu 2024 po dvou dekádách, a to kvůli vyhrocení konfliktu s libanonským hnutím Hizballáh v souvislosti s válkou v Pásmu Gazy. První dohoda o příměří z listopadu 2024 předpokládala stažení izraelských jednotek, což se nestalo. Podmínky příměří však nedodržel ani Hizballáh, který z oblasti nestáhl veškeré své kapacity.

Izrael nyní usiluje o vytvoření nárazníkové zóny na jihu Libanonu. O víkendu zveřejnil mapu s demarkační linií, která zabírá přibližně 5,8 procenta území země a zahrnuje desítky měst a obcí, jež v současnosti kontrolují izraelské jednotky.

demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media
demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media
demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media

