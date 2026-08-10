Třicet let po vraždě hiphopové legendy stane obviněný před soudem. Ze čtyř podezřelých je naživu už jen on

Téměř třicet let po zastřelení amerického rappera Tupaca Shakura v pondělí výběrem poroty začal soud s Duanem "Keffem D" Davisem obviněným ze zosnování vraždy hiphopové legendy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může výběr poroty trvat většinu týdne.
„Kdokoliv, kdo s tím měl co společného, ať už to zosnoval kdokoli, ať už se na tom podílel kdokoli, měl by být zavřený ve vězení,“ řekl Shakurův bratranec Kendrick Lesane, který spolu s dalšími členy rapperovy rodiny dorazil do soudní síně v Las Vegas.
Shakur, známý také pod uměleckými jmény 2Pac a Makaveli, je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů všech dob. Postřelen byl 7. září 1996 v Las Vegas z bílého cadillaku, když seděl na místě spolujezdce v černém BMW s rapovým producentem Marionem „Suge“ Knightem na cestě do klubu, kde měl vystupovat. O šest dní později Shakur zraněním podlehl, Knight přežil.
Třiašedesátiletý Davis byl obžalován z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat, upevnit pozici či pomoci Shakurovou smrtí kriminálnímu gangu. Prohlásil, že je nevinen.
Soudní proces podle agentury AP zřejmě neodhalí, kdo ze čtyř lidí jedoucích v cadillaku stiskl spoušť. Naživu je z nich už pouze Davis. Prokurátoři místo toho chtějí dokázat, že střelba začala na pokyn obviněného, který podle nich poskytl vražednou zbraň. Očekává se, že proces potrvá zhruba měsíc.
V roce 2019 Davis napsal knihu o své roli v zabití rappera. Podrobně v ní popisuje plán konfrontovat Shakura a šéfa nahrávací společnosti Death Row Records Knighta v odvetě za předcházející potyčku v ten samý večer. Obsah knihy a Davisova další prohlášení se proti němu prokuratura chystá využít jako klíčové důkazy. V knize se uvádí, že Davis zajistil zbraň od společníka a hodil ji na zadní sedadla cadillaku, už se ale neuvádí, kdo stiskl spoušť.
Za podezřelého byl dlouho pokládán Davisův synovec Orlando „Baby Lane“ Anderson, nikdy ale nebyl obviněn a zahynul dva roky po Shakurovi při střelbě gangů v Kalifornii. Další dva spolujezdci už jsou také po smrti. Podle AP bude k soudu zřejmě předvoláno 35 až 45 svědků.
Nevyřešený případ dodnes fascinuje hiphopové fanoušky po celém světě. Shakur je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů vůbec. V době své smrti se nacházel uprostřed ostrého boje o dominanci na hudební scéně, kterou čím dál více ovlivňovala rivalita mezi gangy.
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