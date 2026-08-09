Tři zranění po střelbě v Dánsku. Policie prověřuje vyřizování účtů mezi gangy

Tři zraněné si v neděli vyžádala střelba v dánském městě Holbaek na západě země. Žádný z mužů není v ohrožení života, píše agentura DPA. Policie vychází z toho, že případ může souviset s vyřizováním účtů mezi lidmi z kriminálního prostředí.
Policie podle svého prohlášení zasahuje na několika místech tohoto zhruba 32tisícového města. O střelbě se dozvěděla okolo 15:45. Střelbě předcházela potyčka větší skupiny na jednom ze zdejších sídlišť. Pak na místo přijelo auto a krátce nato se ozvaly výstřely.
Jaký přesný motiv mohla střelba mít, zatím není zřejmé. Přístavní město Holbaek leží zhruba 60 kilometrů západně od metropole Kodaně.
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