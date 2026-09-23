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Zahraničí

Tři sestřely za jediný let. Z kokpitu ukrajinské F-16 je vidět, jak padá ruský Geran

F-16 sestřeluje ruský dron Geran-5 palubním 20mm kanonem M61A1 Vulcan

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Kouřová stopa, trosky dronu a pod nimi ukrajinská krajina. Fotografie pořízená z kokpitu F-16 zachycuje okamžik, kdy ukrajinský pilot sestřelil ruský dron Geran. Podle bývalého amerického generálporučíka Davida A. Deptuly šlo během stejného bojového letu už o jeho třetí sestřel.

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Záběr vznikl během rozsáhlého ruského útoku v noci na 10. září. Rusko tehdy podle ukrajinského letectva vyslalo proti Ukrajině 149 dronů a dalších bezpilotních prostředků. Ukrajinci jich 128 zničili nebo potlačili.

Z kokpitu ukrajinské F-16 je vidět sestřelený ruský dron Geran, který za sebou zanechává kouřovou stopu. Snímek vznikl 10. září 2026 během ruského leteckého útoku.
Z kokpitu ukrajinské F-16 je vidět sestřelený ruský dron Geran, který za sebou zanechává kouřovou stopu. Snímek vznikl 10. září 2026 během ruského leteckého útoku.Foto: Ukrainian Air Force

Na fotografii je vidět jeden z momentů, které ukazují, k čemu jsou dnes ukrajinské F-16 skutečně využívány. Tentokrát pilot proti Geranu nepoužil raketu, ale 20milimetrový kanon zabudovaný v letounu. V době, kdy Rusko podniká masivní vzdušné útoky, tak může šetřit cennou munici pro složitější cíle. Jenže právě tento působivý snímek zároveň ukazuje limity současného ukrajinského letectva.

F-16 samy o sobě nestačí

Ukrajina dostala především starší evropské F-16AM/BM, které prošly modernizací. Stále jde o schopné stroje, nejsou ale totožné s nejnovějšími verzemi F-16. Ty mají modernější radar, elektroniku, datové propojení a další systémy, které pilotovi umožňují lépe sledovat a vyhodnocovat situaci na bojišti.

Ukrajinský stíhací letoun F-16AM
Ukrajinský stíhací letoun F-16AMFoto: Ukrainian Air Force

A ukrajinský pilot toho musí zvládnout opravdu hodně. Drony, střely s plochou dráhou letu, ruské stíhačky, protivzdušná obrana i elektronické rušení.

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Nejen technika

Nejde navíc jen o to, kolik stíhaček má Ukrajina na letišti. Potřebuje také piloty a techniky, náhradní díly, zbraně, chráněná letiště, průzkumné prostředky a hlavně systémy, které všechny informace propojí. Teprve dohromady z toho vzniká skutečná letecká síla.

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Ukrajina, 4. srpna 2024: Prezident Volodymyr Zelenskyj při oslavách Dne ukrajinského letectva před stíhačkami F-16 ukrajinského letectva.Foto: Shutterstock

Západní pomoc se proto postupně posouvá od samotných dodávek stíhaček k budování celého systému. Vedle F-16 do něj mají zapadat také francouzské Mirage 2000 a švédské Gripeny, stejně jako výcvik, logistika, munice nebo moderní systémy velení a průzkumu.

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Fotografie sestřeleného Geranu tak může být symbolem první etapy. Ukrajinská F-16 už dnes dokáže ruský stroj z nebe dostat. Daleko větší otázkou ale je, zda se z těchto jednotlivých úspěchů podaří vybudovat letectvo, které bude schopné dlouhodobě chránit ukrajinské nebe.

Ukrajina začala požívat americké F-16 v srpnu 2024. Znamenaly „novou kapitolu“ pro její letectvo. | Video: Reuters
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