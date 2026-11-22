Po sobotním požáru továrny na cukrovinky západně od indonéského hlavního města Jakarty zemřeli tři lidé a po dalších 36 se pátrá. S odvoláním na představitele záchranných složek to v neděli napsaly agentury AFP a Reuters.
Požár, jehož příčina není zatím známá, vypukl v sobotu večer místního času v továrně ve městě Cikande v provincii Banten. Přežilo 15 lidí, z nichž čtyři byli převezeni do nemocnic.
Pátrací týmy prohledávaly části poškozené budovy, kde se podle předpokladů nacházely uvězněné oběti. Hasiči stále prováděli ochlazovací práce, protože v některých částech továrny stále hořelo a doutnala ohniska požáru.
V továrně na olej nedaleko Jakarty propukl v listopadu 2024 rozsáhlý požár, při kterém přišlo o život osm lidí. Na Vánoce o rok dříve zemřelo při výbuchu tavicí pece v průmyslovém areálu na zpracování niklu na ostrově Sulawesi nejméně 18 lidí.
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