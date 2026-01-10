Tři lyžaři zahynuli pod lavinami ve francouzských Alpách

Dohromady tři lyžaře usmrtily dvě laviny v Alpách ve francouzském departementu Savojsko.
Vyplývá to z informací agentury AFP. Ta nejdřív napsala, že dva francouzští lyžaři zahynuli pod lavinou mimo sjezdovku ve středisku Val-d'Isère. Později večer agentura napsala, že jiná lavina v Savojsku zabila třetího lyžaře.
Dva francouzští muži Val-d'Isère zahynuli podle AFP pod 2,5 metru silnou vrstvou sesutého sněhu Záchranáře přivolali další členové jejich skupiny. Zavalené se už nepodařilo oživit, uvádí se v prohlášení turistická kancelář ve Val-d'Isère.
Francouzská meteorologická služba Météo-France varovala před vysokým nebezpečím lavin v Alpách, jde o čtvrtý z pěti stupňů varování na evropské stupnici lavinového nebezpečí. Lidé mají být po celý víkend při lyžování mimo sjezdovky velmi opatrní.
Oběti laviny ve Val-d'Isère údajně nebyly vybaveny lavinovými detektory a bylo možné je lokalizovat pouze díky mobilním telefonům.
Třetí lyžař zahynul také mimo sjezdovky při lavině v savojském středisku Arêches-Beaufort. Lavina tam strhla dva lyžaře, z nichž jeden utrpěl vážná zranění hlavy a byl hospitalizován. Druhý navzdory snahám záchranářů o resuscitaci neštěstí nepřežil.
V jeskyni na Moravském krasu je zaklíněný zraněný muž, hasiči se snaží ho dostat ven
V běžně nepřístupném jeskynním systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu zůstal zraněný muž, hasiči se snaží ho dostat ven.
Bláznivá demolice v režii Čechů. Pastrňák zapsal šest bodů, Zacha má první hattrick
Hokejový útočník David Pastrňák v NHL šesti přihrávkami pomohl Bostonu k domácí drtivé výhře 10:2 nad New York Rangers. Pavel Zacha k vítězství přispěl prvním hattrick v kariéře, čtyři branky dal Marat Chusnutdinov.
Mladý Ukrajinec popisuje překvapivé úskalí padajících granátů. „Něco na nás číhá.“
„U pěchoty je to těžké, strašně těžké,“ říká dvaadvacetiletý Viktor, který ve svém věku do armády nemusel, ale dobrovolně narukoval. „Někdo tu práci dělat musí.“ Podle něj je hlavní zachovat chladnou hlavu. „Padají na nás granáty, ale musíte sedět, vytrvat a ani se nehnout, protože nad námi létají drony,“ dodává.
V americkém Mississippi se střílelo, na místě je šest mrtvých včetně dítěte
Při střelbě na severovýchodě amerického státu Mississippi zemřelo šest lidí včetně jednoho dítěte. Americké úřady z vražd obvinily příbuzného obětí.
Nově zveřejněné video ukazuje, jak to bylo se střelbou agenta v Minneapolisu
Média zveřejnila video natočené imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil Renne Goodovou. Informoval o tom server deníku The Washington Post.