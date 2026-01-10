Přeskočit na obsah
Zahraničí

Tři lyžaři zahynuli pod lavinami ve francouzských Alpách

ČTK

Dohromady tři lyžaře usmrtily dvě laviny v Alpách ve francouzském departementu Savojsko.

alpy_03
alpy_03Foto: Radim Klekner
Vyplývá to z informací agentury AFP. Ta nejdřív napsala, že dva francouzští lyžaři zahynuli pod lavinou mimo sjezdovku ve středisku Val-d'Isère. Později večer agentura napsala, že jiná lavina v Savojsku zabila třetího lyžaře.

Dva francouzští muži Val-d'Isère zahynuli podle AFP pod 2,5 metru silnou vrstvou sesutého sněhu Záchranáře přivolali další členové jejich skupiny. Zavalené se už nepodařilo oživit, uvádí se v prohlášení turistická kancelář ve Val-d'Isère.

Francouzská meteorologická služba Météo-France varovala před vysokým nebezpečím lavin v Alpách, jde o čtvrtý z pěti stupňů varování na evropské stupnici lavinového nebezpečí. Lidé mají být po celý víkend při lyžování mimo sjezdovky velmi opatrní.

Oběti laviny ve Val-d'Isère údajně nebyly vybaveny lavinovými detektory a bylo možné je lokalizovat pouze díky mobilním telefonům.

Třetí lyžař zahynul také mimo sjezdovky při lavině v savojském středisku Arêches-Beaufort. Lavina tam strhla dva lyžaře, z nichž jeden utrpěl vážná zranění hlavy a byl hospitalizován. Druhý navzdory snahám záchranářů o resuscitaci neštěstí nepřežil.

