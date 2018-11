První dohra krvavé drogové války. Na Filipínách odsoudili policisty za vraždu mladíka

Mělo jít o jednu z mnoha protidrogových operací filipínské policie. Loni v létě bylo v tmavé uličce metropole Manila nalezeno tělo 17letého studenta Kiana Delose Santose. Policie tvrdila, že ho zabila v sebeobraně, když na ni mladík začal střílet. Později se ale ukázalo, že vše bylo jinak.

Policie ho tehdy údajně chtěla zatknout v rámci protidrogové razie, mladý Filipínec ale na ni vytáhl zbraň. Policisté ho proto zneškodnili a u soudu se odvolávali na nezvratné důkazy, kterými měla být právě zbraň a drogy, jež ležely u bezvládného teenagerova těla.

Podle rodiny mladíka ale tato verze neodpovídala realitě a věci nalezené na místě činu nepatřily Santosovi. Naopak je tam měla nastrčit policie.

To nakonec potvrdil i záznam z pouliční kamery a několik očitých svědků. Tři filipínské policisty tak soud ve čtvrtek odsoudil k vysokým trestům vězení za vraždu.

Jde o první případ na Filipínách, kdy byli policisté odsouzeni za svou brutalitu během tzv. "války proti drogám" prezidenta Rodriga Duterteho. Ta si za dva a půl roku vyžádala na 5000 mrtvých, uvádí policie. Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch je ale obětí až 12 tisíc, upozorňuje filipínská televize DZRH News.

Kauza rozhýbala i Duterteho

Santosova vražda vyvolala v zemi na jihovýchodě Asie vlnu rozhořčení - a také demonstrací. Během mladíkova pohřbu si stovky lidí oblékly bílá trička s nápisem "Spravedlnost pro Kiana".

Podle britského serveru BBC kauza donutila k činům i samotného prezidenta Duterteho, který v minulosti sliboval, že zatočí s drogovými dealery a kriminalitou. Teď však jeho kampaň stála život nezletilého chlapce a důkazy naznačovaly, že byl nevinný. Dva dny po pohřbu proto Duterte navštívil Santosovu rodinu a slíbil důkladné prošetření zločinu. Bylo to vůbec poprvé, co zpochybnil práci policistů.

Ti nakonec dostali vysoké tresty vězení. Nejdelší z nich je 40 let odnětí svobody. Odsouzení musejí rovněž zaplatit mladíkově rodině odškodné.

Ani to však zřejmě neznamená konec Duterteho tažení proti drogám. To bylo sice po studentově smrti na dva měsíce pozastaveno, loni v prosinci ale filipínský prezident opět kampaň spustil s odkazem na nárůst drogové kriminality v zemi. Podle britského listu The Guardian svým kritikům jednoduše vzkázal: "Jděte do háje."

Válka proti drogám, nebo teror?

Nezisková Mezinárodní organizace pro dětská práva (CRIN) upozorňuje, že se na Filipínách zdaleka nejedná o jediný případ. Podle ní zemřelo během Duterteho kampaně proti drogám na 74 dětí.

"Nemělo by to skončit tímto rozsudkem. Naopak, měl by to být začátek, který povede k budoucnosti, kde děti nebudou brutálně zabíjeny, obzvláště ne bezpečnostními složkami," uvedla CRIN.

Podle neziskové organizace Human Rights Watch "válka proti drogám" uvrhla zemi do nejhorší situace od diktátorského režimu Ferdinanda Marcose, který na Filipínách vládl v 70. a 80. letech minulého století. Prezident Duterte spustil svou kampaň v červnu 2016 a slíbil, že ji neukončí do konce svého volebního období v roce 2022.

Duterteho tažení dlouhodobě kritizuje i OSN. Naopak americký prezident Donald Trump ho loni v dubnu označil za "skvělý počin" a následně svůj filipínský protějšek pozval do Bílého domu.