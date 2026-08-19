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Zahraničí

Tři fáze války: co NATO chystá v případě ruského útoku. Jednu věc nechce

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Severoatlantická aliance připravuje scénář pro případ, že by Rusko zaútočilo na některý z pobaltských států. Podle německého deníku Bild počítá plán se třemi úrovněmi obrany. Koncept ale nepočítá s obsazením ruského území, cílem má být zastavit postup ruských sil a zatlačit je zpět k hranicím.

Russia's President Putin visits armed forces' command post amid Russia-Ukraine conflict
Ruský prezident Vladimir Putin Ruský prezident Vladimir Putin ve vojenské uniformě na snímku z července 2026.Foto: Reuters – Kremlin.ru
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Plán je popsán v novém aliančním dokumentu „NATO Land Warfare Concept“ (Koncepce pozemního boje NATO), který podle Bildu z velké části vypracoval tým vedený americkým majorem Andrewem Pingreem.

Plán se konkrétně zabývá možným scénářem ruského útoku na některý z pobaltských států – Estonsko, Lotyšsko nebo Litvu. Všechny tři země jsou členy NATO, takže útok na kteroukoli z nich by znamenal krizi pro celou Severoatlantickou alianci.

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Pobaltské státy patří k nejcitlivějším oblastem východního křídla NATO. V případě konfliktu by proto aliance musela zabránit rychlému průlomu ruských sil a zároveň co nejdříve narušit jejich zásobování posilami, municí a technikou.

První fáze

První fáze se týká obrany proti raketám a dronům. Pokud by Rusko zahájilo rozsáhlou ofenzivu podobnou válce proti Ukrajině, NATO by proti jeho zbraňovým systémům nasadilo stíhačky, rakety a drony.

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Jedním z hlavních cílů by byly vojenské objekty v ruské Kaliningradské oblasti, kde Moskva soustředila protivzdušnou obranu, raketové komplexy a další vojenskou techniku. Jejich vyřazení by mělo snížit schopnost ruské armády útočit na země NATO.

Bezpilotní zóna u hranic

Ve druhé fázi by podél hranic s Ruskem a Běloruskem vznikla takzvaná autonomní zóna. V nejnebezpečnější oblasti by se NATO snažilo minimalizovat přítomnost vojáků a místo nich využívat bezpilotní systémy.

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Letecké i pozemní drony by sledovaly pohyb ruských jednotek a mohly by na ně zaútočit, pokud by ruské síly postupovaly dál. Tento přístup vychází z velké části ze zkušeností války na Ukrajině.

Údery hluboko v Rusku

Třetí fáze by se odehrávala hluboko za ruskými liniemi. NATO by se zaměřilo na infrastrukturu, která umožňuje ruské armádě pokračovat v ofenzivě. Mezi možné cíle patří vojenská letiště, mosty, železniční uzly a zbrojní továrny.

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Součástí scénáře je také nasazení speciálních jednotek, které by mohly působit za nepřátelskými liniemi a vyřazovat klíčová zařízení. Dokument zároveň zmiňuje možnost spolupráce s Rusy, kteří nesouhlasí s režimem prezidenta Vladimira Putina.

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Dalším prvkem je takzvaný letecký most, jehož prostřednictvím by byly do ruského týlu dopravovány drony a robotické systémy schopné útočit na vojenské základny a letiště.

NATO nechce dobývat

Cílem operace podle Bildu nemá být obsazení ruského území. NATO by se podle konceptu snažilo zastavit ruský postup a zatlačit útočící jednotky zpět k mezinárodně uznávané hranici.

Například podle ukrajinského zpravodajského portálu UA.News může být zveřejnění takovéhoto plánu samo o sobě součástí strategie odstrašení. Moskva by měla předem vědět, že případný útok na pobaltský stát by se neomezil na boje na území NATO, píše server.

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Bild nicméně dodává, že podle nejmenovaného představitele amerického ministerstva obrany konkrétní tvrzení o operacích jsou spekulativní a nepředstavují oficiální postoj NATO ani americké armády. Koncepce se podle něj zaměřuje především na rychlejší rozpoznání možného vpádu na území aliance a na rozsáhlé využití senzorů a dat.

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