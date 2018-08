Tři čeští vojáci zemřeli při útoku v Afghánistánu. Jsou to hrdinové, řekl generál Opata

Pěší patrola prováděla běžnou činnost v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parwan.

Kábul, Praha - Tři čeští vojáci z mise NATO zahynuli při sebevražedném útoku na východě Afghánistánu. Informaci, s níž jako první přišel web iDnes.cz, potvrdilo české ministerstvo obrany.

Třináct úmrtí v Afghánistánu 3. května 2007 - Českého vojáka Nikolaje Martynova připravila o život v provincii Badachšán lavina kamení a bahna; dva další vojáci byli zraněni.

- Českého vojáka Nikolaje Martynova připravila o život v provincii Badachšán lavina kamení a bahna; dva další vojáci byli zraněni. 17. března 2008 - Při útoku sebevraha zemřel příslušník jednotky vojenské policie Milan Štěrba; dva vojáci byli zraněni, jeden z nich těžce.

- Při útoku sebevraha zemřel příslušník jednotky vojenské policie Milan Štěrba; dva vojáci byli zraněni, jeden z nich těžce. 30. dubna 2008 - V provincii Lógar přišel o život český voják Radim Vaculík poté, co terénním vozem najel na nastraženou nálož; další čtyři vojáci z vozu byli zraněni.

- V provincii Lógar přišel o život český voják Radim Vaculík poté, co terénním vozem najel na nastraženou nálož; další čtyři vojáci z vozu byli zraněni. 31. května 2011 - V provincii Vardak zahynul český voják Robert Vyroubal, když se svým autem najel na improvizované výbušné zařízení; při výbuchu zahynul také afghánský tlumočník a další dva vojáci byli zraněni.

- V provincii Vardak zahynul český voják Robert Vyroubal, když se svým autem najel na improvizované výbušné zařízení; při výbuchu zahynul také afghánský tlumočník a další dva vojáci byli zraněni. 9. října 2011 - V olomoucké vojenské nemocnici zemřel rotmistr Adrian Werner, který byl v červenci těžce zraněn při útoku na českou předsunutou základnu v provincii Vardak.

- V olomoucké vojenské nemocnici zemřel rotmistr Adrian Werner, který byl v červenci těžce zraněn při útoku na českou předsunutou základnu v provincii Vardak. 8. července 2014 - Pět českých vojáků se stalo obětí exploze improvizovaného výbušného zařízení v okolí základny Bagrám v provincii Parván. Útok na místě nepřežili četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač, desátník Jan Šenkýř a rotmistr David Beneš, dva afghánští policisté a několik civilistů. Rotmistr Jaroslav Lieskovan zemřel na následky těžkého zranění 14. července v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zahynuli i dva afghánští policisté a několik civilistů.

- Pět českých vojáků se stalo obětí exploze improvizovaného výbušného zařízení v okolí základny Bagrám v provincii Parván. Útok na místě nepřežili četař Ivo Klusák, desátník Libor Ligač, desátník Jan Šenkýř a rotmistr David Beneš, dva afghánští policisté a několik civilistů. Rotmistr Jaroslav Lieskovan zemřel na následky těžkého zranění 14. července v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Zahynuli i dva afghánští policisté a několik civilistů. 5. srpna 2018 - Tři čeští vojáci zahynuli při útoku sebevražedného atentátníka v Afghánistánu, oznámil Generální štáb Armády ČR. Češi hlídkovali v okolí základny Bagrám v provincii Parván. "Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci, rotný M. M. (1982), desátník K. B. (1990) a desátník P. Š. (1993), smrtelná zranění," uvedla armáda v tiskové zprávě.

"V neděli okolo 3.50 hodin našeho času došlo při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské provincii Parwan k útoku sebevražedného atentátníka. V uvedenou dobu prováděla pěší patrola běžnou činnost ve stanoveném prostoru. Následkem výbuchu utrpěli tři čeští vojáci, rotný M.M. (1982), desátník K. B. (1990) a desátník P.Š. (1993), smrtelná zranění," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. Podle NATO byli zraněni další tři vojáci včetně dvou Afghánců.

Rodiny vojáků už byly o tragédii informovány. Armáda jim nabídla pomoc kaplana i psycholog. "Tragická smrt tří našich vojáků mě velmi zasáhla. Všem rodinám a blízkým chci vyjádřit svou hlubokou soustrast," uvedl ministr obrany Lubomír Metnar. Ministr je v telefonickém kontaktu s předsedou vlády i velením Armády ČR.

Podle prezidenta Miloše Zemana by tragédie neměla odradit od boje s terorismem. "Hluboká lítost a soustrast všem příbuzným obětí sebevražedného atentátu. Nemělo by nás to však odrazovat od úsilí nadále bojovat s mezinárodním terorismem," zveřejnil Zeman prostřednictvím tiskového mluvčího Hradu.

Zpráva zasáhla i náčelníka generálního štábu Aleše Opatu. "V mých očích jsou to hrdinové, kteří se za hranicemi České republiky podíleli na boji proti terorismu. Celá země by na ně měla být hrdá. Upřímnou soustrast rodinám, příbuzným a kamarádům," sdělil náčelník Generálního štábu armády České republiky generálporučík Aleš Opata.

Armáda k tragické události připravuje tiskovou konferenci.