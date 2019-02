Tři britští ministři podpoří odklad brexitu, pokud poslanci odmítnou dohodu

Tři ministři britské vlády v pátek naznačili, že by mohli podpořit odklad odchodu země z Evropské unie, pokud poslanci odmítnou plán premiérky Theresy Mayové pro novou dohodu s EU. Informovala o tom britská média.

Ministr obchodu Greg Clark, ministryně práce Amber Ruddová a ministr spravedlnosti David Gauke dali ve společném prohlášení najevo, že se příští týden přidají na stranu rebelů, aby zabránili odchodu Británie z EU 29. března bez dohody.

Ministři poukázali na to, že času rychle ubývá a země stojí před rozhodnutím. Vyjádřili přitom naději, že v jednáních s unií dojde v příštích několika dnech k průlomu. To by umožnilo představit novou dohodu parlamentu.

Zároveň s tím prohlašují, že pokud poslanci dohodu bezprostředně neschválí, bylo by lepší odložit termín odchodu Británie z EU, než Evropskou unii opustit 29. března s třísknutím.