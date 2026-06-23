Třetina obětí jsou děti. Komise OSN obvinila Izrael z genocidy v Pásmu Gazy

Izraelské úřady a bezpečnostní síly úmyslně a cíleně útočily na palestinské děti, čímž se v Pásmu Gazy dopustily genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů a na okupovaném Západním břehu válečných zločinů. V úterý to uvedla mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael.
Vyšetřovací komise OSN zveřejnila novou zprávu zabývající se porušováním práv palestinských dětí v období od 7. října 2023, kdy začala válka mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Přibližně 30 procent obětí v Pásmu Gazy byly podle této zprávy děti. Izraelská mise při OSN v Ženevě zprávu označila za pomlouvačnou lež a vytkla jí, že ignoruje „brutální taktiku Hamásu“.
Izraelské ozbrojené síly podle komise používaly v hustě osídlených oblastech zbraně s plošným účinkem a těžkou munici, a to i přes narůstající počet dětských obětí. Mezi 7. říjnem 2023 a 7. říjnem 2025 bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 20 179 dětí, což je přibližně 30 procent všech palestinských obětí.
Podle komise byly děti kolektivním cílem útoků, protože izraelské síly považovaly civilní obyvatelstvo za celek spojený s Hamásem a dalšími palestinskými ozbrojenými skupinami. Děti byly podle komise cílem izraelských útoků i poté, co loni v říjnu vstoupilo v platnost příměří.
Záměrné útoky na ty nejzranitelnější
Předseda komise Srinivasan Muralidhar uvedl, že Izrael cílenými útoky proti palestinským dětem podkopává schopnost palestinského lidu existovat a určovat svou budoucnost. Rozsáhlé útoky, opakované vysídlování palestinského obyvatelstva a hladovění způsobené izraelskou blokádou humanitární pomoci včetně potravin a léků vedly k úmrtím, kterým se dalo předejít, uvádí komise ve zprávě.
Podle komise měly izraelské útoky na zdravotnická zařízení, včetně těch neonatologických a porodnických, dopad na šanci přežití novorozenců a způsobily nárůst potratů. Téměř všechny děti v Pásmu Gazy potřebovaly v důsledku války psychologickou pomoc.
Izrael v reakci uvedl, že zpráva komise nezmiňuje jeho roli při umožňování očkovacích kampaní, povolování vstupu zdravotníků do Pásma Gazy či budování polních nemocnic. Komise také podle Izraele ignoruje taktiku Hamásu, který útočí na izraelské děti a používá palestinské děti jako živé štíty.
Mučení, sexuální násilí i nedostatek jídla
Na okupovaném Západním břehu a ve východním Jeruzalémě komise zaznamenala prudký nárůst násilí vůči palestinským dětem ze strany izraelských osadníků. Na těchto územích komise zdokumentovala důkazy o mučení a sexuálním násilí, kterému jsou palestinské děti vystavovány během zatýkání a věznění izraelskými orgány.
Zadržované děti, zejména chlapci, čelí systematickému špatnému zacházení, včetně vynucovaného svlékání, bití a nedostatku jídla. Takové zacházení je podle komise zločinem proti lidskosti.
Loni v září nezávislá komise OSN zveřejnila zprávu, ve které uvedla, že izraelské úřady a síly spáchaly v Pásmu Gazy čtyři z pěti činů definovaných jako genocida. Tyto definice vycházejí z Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia, kterou přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1948.
Jedním z genocidních činů je snaha úmyslně zcela či částečně zničit určitou skupinu obyvatelstva. Zářijovou zprávu komise kategoricky odmítlo izraelské ministerstvo zahraničí, které zároveň v prohlášení vyzvalo k okamžitému zrušení tohoto orgánu.
Každý den umře jedno palestinské dítě
Dopady konfliktu na děti mezitím dál rostou. Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) bylo od začátku války v Pásmu Gazy zabito nebo zraněno více než 50 tisíc dětí. Organizace upozorňuje, že i po vstupu příměří v platnost umírá v Gaze v průměru jedno palestinské dítě denně. OSN zároveň varuje, že kvůli omezenému přístupu humanitárních organizací se ochrana dětí na palestinských územích dále zhoršuje.
Izraelská vláda čelí kritice i kvůli výrokům některých členů kabinetu. Ministr pro národní bezpečnost Itamar Ben Gvir opakovaně prosazoval omezení humanitární pomoci pro Gazu a podporoval myšlenku odchodu palestinského obyvatelstva z tohoto území. Kontroverze vyvolal také svými výroky vůči Libanonu, za které si vysloužil ostrou kritiku zahraničních politiků.
Americký senátor Bernie Sanders například označil podobná vyjádření za nepřijatelná a vyzval k přehodnocení americké podpory izraelské vládě.
Na druhé straně konfliktu se objevily informace o postoji bývalého vůdce Hamásu Jahjá Sinvára. Podle dokumentů zveřejněných deníkem The Wall Street Journal považoval vysoký počet palestinských civilních obětí za faktor, který může organizaci politicky prospět. V interní komunikaci měl opakovaně naznačovat, že pokračování války zvyšuje tlak na Izrael a zhoršuje jeho mezinárodní postavení.
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