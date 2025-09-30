Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

Trump v červenci 2021, kdy už nebyl prezidentem, podal kvůli zablokování účtů žaloby na firmy YouTube, Meta Platforms a Twitter, která se nyní jmenuje X. Obvinil je z nezákonného umlčování konzervativních názorů, píše agentura Reuters.
K zablokování účtů došlo poté, co Trumpovi stoupenci 6. ledna 2021 zaútočili na Kapitol ve snaze zablokovat potvrzení vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.
Společnosti Meta a X se na urovnání žalob dohodly už dříve v letošním roce. Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, souhlasila, že za urovnání zaplatí 25 milionů dolarů. Firma X se dohodla na částce deset milionů dolarů.
YouTube podle dohody vyplatí 22 milionů dolarů neziskové organizaci Trust for the National Mall na podporu výstavby tanečního sálu v Bílém domě, kterou nařídil Trump. Zbývajících 2,5 milionu dolarů bude rozděleno mezi držitele dalších zablokovaných účtů, včetně Americké konzervativní unie (ACU) a spisovatelky Naomi Wolfové.
Portál YouTube v roce 2023 Trumpův účet obnovil. V dohodě o urovnání žaloby nicméně nepřiznal žádné pochybení.