Zahraničí

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

ČTK ČTK
před 53 minutami
Americký internetový portál pro sdílení videí YouTube zaplatí 24,5 milionu dolarů (více než půl miliardy Kč) za urovnání žaloby, kterou podal americký prezident Donald Trump, když mu portál zablokoval účet po nepokojích v sídle amerického Kongresu z roku 2021.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Trump v červenci 2021, kdy už nebyl prezidentem, podal kvůli zablokování účtů žaloby na firmy YouTube, Meta Platforms a Twitter, která se nyní jmenuje X. Obvinil je z nezákonného umlčování konzervativních názorů, píše agentura Reuters.

K zablokování účtů došlo poté, co Trumpovi stoupenci 6. ledna 2021 zaútočili na Kapitol ve snaze zablokovat potvrzení vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách.

Společnosti Meta a X se na urovnání žalob dohodly už dříve v letošním roce. Meta, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, souhlasila, že za urovnání zaplatí 25 milionů dolarů. Firma X se dohodla na částce deset milionů dolarů.

YouTube podle dohody vyplatí 22 milionů dolarů neziskové organizaci Trust for the National Mall na podporu výstavby tanečního sálu v Bílém domě, kterou nařídil Trump. Zbývajících 2,5 milionu dolarů bude rozděleno mezi držitele dalších zablokovaných účtů, včetně Americké konzervativní unie (ACU) a spisovatelky Naomi Wolfové.

Portál YouTube v roce 2023 Trumpův účet obnovil. V dohodě o urovnání žaloby nicméně nepřiznal žádné pochybení.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah YouTube Donald Trump sociální sítě svoboda slova USA

