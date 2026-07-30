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Zahraničí

Trest za olíznutí brčka. Singapur uložil mladému Francouzi tučnou pokutu

ČTK

Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9800 korun) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až tříměsíční vězení, informovala agentura AP.

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ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Rizky Rahmat Hidayat
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Didier Gaspard Owen Maximilien 12. března nahrál na sociální síť Instagram video, na němž tento čin provádí v nákupním centru Goldhill Centre v Singapuru.

Mladík video zveřejnil jako takzvané Instagram Story s popiskem „Město není bezpečné“. Story jsou takové příspěvky, které zmizí po 24 hodinách. Společnost IJooz, která automat provozuje, kvůli incidentu podala trestní oznámení a stroj vydezinfikovala. Francouz byl obviněn o měsíc později.

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Maximilien ve čtvrtek přiznal, že brčko olízl a vrátil je do automatu a že se při tom natáčel. Podle obhájce také vyjádřil hlubokou lítost nad svým činem. Video natočil jako senzaci pro své sledovatele a kontaminované brčko z automatu později vytáhl a použil. Soud při vynesení rozsudku zohlednil i další obvinění z výtržnictví a po zvážení polehčujících okolností Francouzovi uložil pokutu bez veřejně prospěšných prací.

Prokuratura požadovala místo vězení pouze nejvyšší pokutu dva tisíce singapurských dolarů (zhruba 32 700 korun) s tím, že mladíkův čin byl určen pro sociální sítě a že mohl podkopat důvěru v hygienu běžně používaného automatu.

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Argumentovala také tím, že Maximilien je mladý, brčko si vzal sám a nikdo další jej nepoužil, nejsou teda důkazy o způsobené škodě a on sám se přiznal k vině při první možné příležitosti.

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Maximilien studuje na obchodní škole v Singapuru, podle prokuratury ale bude od září do prosince pobývat i ve Francii. O tom, jestli si bude moci ponechat studentské povolení k pobytu, rozhodnou imigrační úřady.

Městský stát Singapur přísně reguluje chování na veřejnosti i čistotu. Ukládá přísné tresty například i za odhazování odpadků nebo vandalismus.

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