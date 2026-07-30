Trest za olíznutí brčka. Singapur uložil mladému Francouzi tučnou pokutu

Soud v Singapuru ve čtvrtek uložil pokutu 600 singapurských dolarů (přes 9800 korun) 19letému Francouzi, který se přiznal k rušení veřejného pořádku. Natočil se totiž, jak olizuje brčko z automatu na pomerančový džus a pak je vrací zpět. Za tento čin mu přitom hrozilo až tříměsíční vězení, informovala agentura AP.
Didier Gaspard Owen Maximilien 12. března nahrál na sociální síť Instagram video, na němž tento čin provádí v nákupním centru Goldhill Centre v Singapuru.
Mladík video zveřejnil jako takzvané Instagram Story s popiskem „Město není bezpečné“. Story jsou takové příspěvky, které zmizí po 24 hodinách. Společnost IJooz, která automat provozuje, kvůli incidentu podala trestní oznámení a stroj vydezinfikovala. Francouz byl obviněn o měsíc později.
Maximilien ve čtvrtek přiznal, že brčko olízl a vrátil je do automatu a že se při tom natáčel. Podle obhájce také vyjádřil hlubokou lítost nad svým činem. Video natočil jako senzaci pro své sledovatele a kontaminované brčko z automatu později vytáhl a použil. Soud při vynesení rozsudku zohlednil i další obvinění z výtržnictví a po zvážení polehčujících okolností Francouzovi uložil pokutu bez veřejně prospěšných prací.
Prokuratura požadovala místo vězení pouze nejvyšší pokutu dva tisíce singapurských dolarů (zhruba 32 700 korun) s tím, že mladíkův čin byl určen pro sociální sítě a že mohl podkopat důvěru v hygienu běžně používaného automatu.
Argumentovala také tím, že Maximilien je mladý, brčko si vzal sám a nikdo další jej nepoužil, nejsou teda důkazy o způsobené škodě a on sám se přiznal k vině při první možné příležitosti.
Maximilien studuje na obchodní škole v Singapuru, podle prokuratury ale bude od září do prosince pobývat i ve Francii. O tom, jestli si bude moci ponechat studentské povolení k pobytu, rozhodnou imigrační úřady.
Městský stát Singapur přísně reguluje chování na veřejnosti i čistotu. Ukládá přísné tresty například i za odhazování odpadků nebo vandalismus.
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