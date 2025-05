Mladík v italské posilovně trénoval budoucího papeže, netušil, o koho jde

"Trénoval jsem budoucího papeže, je to neuvěřitelné," přiznal 26letý Valerio Masella, který byl osobním trenérem nově zvoleného papeže Lva XIV. Pomáhal tehdejšímu kardinálu Prevostovi trénovat v posilovně nedaleko Vatikánu, aniž by věděl, o koho jde. Prozradil to italskému deníku Il Messaggero.

K trenérovi chodil do posilovny Prevost podle jeho slov od roku 2023. Právě tehdy se nynější papež stal prefektem Dikasteria pro biskupy. V té době nikdo ve fitness centru netušil, co Robert - jak mu říkali - profesně dělá. "Myslel jsem si, že je to profesor nebo akademik," říká trenér a dodává, že odhalení přišlo, až když svého klienta uviděl na balkoně Baziliky svatého Petra. "Když jsem ho viděl v televizi, okamžitě jsem ho poznal. Nevěřil jsem tomu," říká. V rozhovoru Masella popisuje, že kardinál Prevost byl ve svém tréninku od počátku velmi přísný, chodil do posilovny dvakrát týdně, někdy i třikrát. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Marco d'Avenia (@marcodavenia_) "Vždycky jsem ho viděl přicházet ráno. Někdy dřív, někdy později. Myslím, že to záviselo na pracovních schůzkách, i když jsme o tom nikdy nemluvili a já se ho na to nikdy neptal," řekl italskému listu. "Přicházel v civilním oblečení. Byl vždy laskavý, nikdy nervózní nebo podrážděný. Skutečně vyrovnaný a klidný člověk," dodal. Pravý Boží sportovec Související Klidný, přátelský a odpovídá rychle na maily, popisuje nového papeže pražský kněz Podle trenérova vyjádření je 69letý pontifex ve "výborné fyzické kondici, která je na muže jeho věku výjimečná". Popsal, že v tréninku vždy začínali aerobikem a rozcvičkou, například na běžeckém pásu nebo na rotopedu. Po půlhodině pokračovali cviky na posílení svalů a dalšími zaměřenými na držení těla. Zakladatel posilovny Alessandro Tamburlani v rozhovoru pro Catholic News Agency sdílel své dojmy z toho, že osobně zná nového papeže. Uvedl, že jeho radost byla několikanásobná - nejen proto, že po těžkém období smutku byl zvolen nový papež, ale také proto, že jde o člověka, kterého všichni z posilovny dobře znají a váží si ho. Tamburlani navíc vyzdvihl papežův zdravý přístup k životu jako vzor pro ostatní a ocenil jeho schopnost propojit duchovní život se sportem. Jan Pavel II. na lyžích. | Foto: Vatican News Hlavou římskokatolické církve se obvykle stávají muži v pozdním věku, i ale tak někteří prosluli svou zálibou ve sportu. Nejvíce Jan Pavel II., který aktivně lyžoval, plaval a sport považoval za důležitou součást lidského rozvoje. Ve svých projevech často používal sportovní metafory a během Jubilea sportu v roce 2000 označil Ježíše za "pravého Božího sportovce". Jan Pavel II. se stal papežem v roce 1978 ve věku 58 let. Aktivně lyžoval do roku 1987, podle některých zdrojů ale stoupl na lyže ještě v roce 1993, tedy ve svých 73 letech.