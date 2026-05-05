Zahraničí

„Třásla se mi postel“. Východ Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

ČTK

Silné zemětřesení během noci na úterý otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se nezmínil.

„Hlasitý zvuk a otřes," stručně shrnul zážitek svědek. Otřesy podle svědků trvaly jen tři až pět vteřin a další nenásledovaly.
Přístroje chorvatské seismologické služby zaznamenaly v 02:35 zemětřesení o síle 4,1 Richterovy stupnice s epicentrem asi 30 kilometrů severovýchodně od Osijeku, v oblasti přírodního parku Kopački rit. Otřesy vycházely z hloubky 13 kilometrů, napsal portál.

„Probudilo nás dunění a houpání postele,“ uvedl obyvatel vsi Bilje. Jiný očitý svědek vylíčil, že otřesům předcházel hluk a pak „se postel zatřásla“. „Hlasitý zvuk a otřes,“ stručně shrnul zážitek třetí svědek. Otřesy podle svědků trvaly jen tři až pět vteřin a další nenásledovaly.

