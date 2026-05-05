„Třásla se mi postel“. Východ Chorvatska v noci zasáhlo zemětřesení

Silné zemětřesení během noci na úterý otřáslo východním Chorvatskem. Nejblíže k epicentru se nacházela osada Zmajevac a ves Batina na Dunaji, napsal na svém webu Jutarnji list, podle kterého byly otřesy zaznamenány i v sousedním Maďarsku a Srbsku. O případných zraněných či škodách se nezmínil.
Přístroje chorvatské seismologické služby zaznamenaly v 02:35 zemětřesení o síle 4,1 Richterovy stupnice s epicentrem asi 30 kilometrů severovýchodně od Osijeku, v oblasti přírodního parku Kopački rit. Otřesy vycházely z hloubky 13 kilometrů, napsal portál.
„Probudilo nás dunění a houpání postele,“ uvedl obyvatel vsi Bilje. Jiný očitý svědek vylíčil, že otřesům předcházel hluk a pak „se postel zatřásla“. „Hlasitý zvuk a otřes,“ stručně shrnul zážitek třetí svědek. Otřesy podle svědků trvaly jen tři až pět vteřin a další nenásledovaly.
Hasiči bojují v Českém Švýcarsku s ohněm i s vrtulníky, drony hledají skrytá ohniska
Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou v boji s ohněm pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po pondělní lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, snížil o třetinu na 370. ČTK to řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
Hlad, odpadky a ticho bez protestů. Fotograf Šibík popisuje Kubu na hraně kolapsu
Kuba se propadá hlouběji než kdy dřív, popisuje po návratu z karibského ostrovu fotograf Jan Šibík ve Spotlightu Aktuálně.cz. Země, dlouhodobě zatížená sankcemi, bez turistů a bez peněz čelí nedostatku potravin, rozpadu infrastruktury i rostoucí zoufalosti. Přesto se režim neotřásá. Lidé jsou vyčerpaní, rozdělení a bez síly ke vzpouře.
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Unikátní nález. Při ražbě metra D objevili fosilii neznámého členovce z prvohor
Při ražbě pražského metra D našel sběratel zkamenělin Radek Labuťa fosilii dosud neznámého druhu členovce z období prvohor. Žil přibližně před 448 miliony let, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění, které vedlo k prvnímu hromadnému vymírání na Zemi. Podle Lukáše Laibla z Geologického ústavu Akademie věd (GLÚ AV ČR) jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů.
„Už není cesty zpět, jsem masový vrah." Nové pohledy na případ střelce z fakulty
David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?