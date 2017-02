před 20 minutami

Astronomové objevili soustavu se sedmi planetami, která leží jen 40 světelných let od Slunce. Tři z těchto planet jsou navíc v takzvané obyvatelné zóně. To znamená, že na jejich povrchu by se mohly nacházet oceány. Zvyšuje se tak šance, že by některá z planet mohla být také domovem života.

autoři: Adéla Skoupá, Štěpán Plaček, Tomáš Kunc