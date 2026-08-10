Trapný omyl. Modřiny na sexuální panně vyšetřovala policie jako vraždu

Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a skvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Informují o tom v pondělí server BBC News a australský server News 24, který píše o pro policisty trapné záměně sexuální panny za lidské pozůstatky.
V neděli odpoledne oznámili dva muži nález těla v kufru u silnice poblíž vesničky Oallen, která leží asi 230 kilometrů jihozápadně od Sydney. Policisté poté zahájili rozsáhlé vyšetřování vraždy, o němž v pondělí informovali i oficiálně. Už o několik hodin později ale uvedli, že forenzní testy prokázaly, že v kufru není mrtvý člověk.
Obsah kufru byl podle policejní komisařky Lindy Bradburyové z okrsku Hume původně pokládán za pozůstatky ženy, protože působil velmi realisticky. Panna byla oblečená a měla vlasy a piercing a také skvrny podobné modřinám a odřeninám.
Údajný nález mrtvé ženy v kufru vzbudil v Austrálii velký mediální zájem, takže Bradburyová v pondělí ráno poskytla několik rozhovorů v televizi a rádiu. Zmiňovala mimo jiné, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a policie se snaží zjistit, jak dlouho u silnice leželo.
Zanedlouho ale už Bradburyová informovala, že policie "jinými prostředky" potvrdila, že to vůbec lidské tělo není.
Poznamenala také, že na místo v neděli dorazili forenzní technici i vyšetřovatelé a že policie dodržela všechny postupy. Místní policisté nechali kufr na původním místě, dokud se na místo nedostavili detektivové z oddělení vražd. "Cílem je narušit místo činu co nejméně, aby byla zachována integrita našeho vyšetřování," uvedla.
V neposlední řadě policistka podotkla, že pro dvojici mužů, kteří kufr objevili, byl nález "celkem šokující". "Včera je to zasáhlo a spojíme se s nimi, abychom jim dali vědět, že to nebyly lidské pozůstatky," sdělila.
Dodala, že policejní vyšetřování je nyní uzavřeno.
Mohlo by vás také zajímat: Lékaři jí zachránili život. V 97 letech jim poděkovala způsobem, který bere dech
KVÍZ: Pamatujete si ještě dějepis? U těchto 60 otázek se zapotí i znalci historie
Od založení Říma přes husitské války a první vzlet letadla až po pád komunismu nebo nástup osobních počítačů. Vybavíte si ještě letopočty událostí, které změnily svět? Otestujte si v našem historickém kvízu, jak dobře si pamatujete klíčové momenty z dějin. Čeká vás 60 otázek.
V den svých narozenin zemřel spisovatel Páral, autor legendárních románů
Zemřel spisovatel Vladimír Páral, jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století a přelomu tisíciletí. O jeho skonu informoval server Blesku s odvoláním na své zdroje a s tím, že se tak stalo v den jeho 94. narozenin.
Při požáru továrny v Saudské Arábii zahynulo 16 Bangladéšanů
Při nedělním požáru v továrně na výrobu pohovek v Rijádu zahynulo nejméně 16 Bangladéšanů. Podle agentury AFP to v pondělí oznámilo bangladéšské ministerstvo zahraničí, které nad tragédií vyjádřilo hluboký šok. Podnik podle rijádské agentury civilní obrany neměl řádnou licenci.
Páral se nebál v literatuře experimentovat, přesto byl bestsellerista
V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd sledovat několik podob. Protože byl Páral vzděláním chemik, měl blízko k experimentu.
Nový model umělé inteligence od Mety poběží přímo na vašem počítači
Americká technologická společnost Meta Platforms spustila nový model umělé inteligence (AI) Muse Glimmer. Oznámila to v pondělí na webu. Model je menší než přední modely AI od konkurence a má běžet přímo na počítačích uživatelů. Meta model zpřístupní jako open source, tedy otevřený software.