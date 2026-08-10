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Zahraničí

Trapný omyl. Modřiny na sexuální panně vyšetřovala policie jako vraždu

ČTK

Za skutečné lidské tělo zaměnila australská policie realisticky vyhlížející figurínu s vlasy, piercingem v nose a skvrnami připomínajícími modřiny a odřeniny a zahájila kvůli tomu vyšetřování domnělé vraždy. Informují o tom v pondělí server BBC News a australský server News 24, který píše o pro policisty trapné záměně sexuální panny za lidské pozůstatky.

Policie, policejní páska, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Foter.com / Tony Webster
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V neděli odpoledne oznámili dva muži nález těla v kufru u silnice poblíž vesničky Oallen, která leží asi 230 kilometrů jihozápadně od Sydney. Policisté poté zahájili rozsáhlé vyšetřování vraždy, o němž v pondělí informovali i oficiálně. Už o několik hodin později ale uvedli, že forenzní testy prokázaly, že v kufru není mrtvý člověk.

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Obsah kufru byl podle policejní komisařky Lindy Bradburyové z okrsku Hume původně pokládán za pozůstatky ženy, protože působil velmi realisticky. Panna byla oblečená a měla vlasy a piercing a také skvrny podobné modřinám a odřeninám.

Údajný nález mrtvé ženy v kufru vzbudil v Austrálii velký mediální zájem, takže Bradburyová v pondělí ráno poskytla několik rozhovorů v televizi a rádiu. Zmiňovala mimo jiné, že ženské tělo je ve stavu rozkladu a policie se snaží zjistit, jak dlouho u silnice leželo.

Zanedlouho ale už Bradburyová informovala, že policie "jinými prostředky" potvrdila, že to vůbec lidské tělo není.

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Poznamenala také, že na místo v neděli dorazili forenzní technici i vyšetřovatelé a že policie dodržela všechny postupy. Místní policisté nechali kufr na původním místě, dokud se na místo nedostavili detektivové z oddělení vražd. "Cílem je narušit místo činu co nejméně, aby byla zachována integrita našeho vyšetřování," uvedla.

V neposlední řadě policistka podotkla, že pro dvojici mužů, kteří kufr objevili, byl nález "celkem šokující". "Včera je to zasáhlo a spojíme se s nimi, abychom jim dali vědět, že to nebyly lidské pozůstatky," sdělila.

Dodala, že policejní vyšetřování je nyní uzavřeno.

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