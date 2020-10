Klimatický summit v Bruselu skončil neslavně pro slovenského premiéra Igora Matoviče. Místo projevu spatra přišly zmatky a žádosti o to, jestli by vyjádření nešlo zopakovat. Jenže na to bylo už pozdě, jeho projev se vysílal živě.

1:05 Slovenský premiér Matovič se ztrapnil v živém přenosu | Video: Facebook / Ľuboš Blaha