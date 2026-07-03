Transženu vyhodili z ženské nudapláže. Kontroverzi řešila policie i město

Horké počasí vyhnalo mnoho lidí ke koupalištím. Jedním z nich byla i transžena, která se v neděli vydala na ženskou nudapláž ve švýcarském Bernu. Po stížnostech některých plavkyň a nakonec i zásahu policie ale byla donucena odpočinek u vody předčasně a nedobrovolně ukončit. Incident však přerostl v širší kontroverzi, vedl k protestům i k oficiální reakci vedení města.
Případ se odehrál v neděli v části „Paradiesli“, tedy dobrovolné nudistické zóně pro ženy na bernském koupališti Marzili, informoval server Swissinfo.
Podle svědků incident začal tím, že si některé plavkyně stěžovaly, že transžena podle nich nevypadá biologicky jako žena a její přítomnost je znepokojovala. Část návštěvnic začala požadovat, aby prostor opustila. Některé přítomné ženy ji ale naopak podporovaly, což vedlo k další eskalaci konfliktu.
K nejasnostem ohledně pohlaví transženy mohlo vést i to, že Švýcarsko od roku 2022 umožňuje lidem starším 16 let změnit si pohlaví v občanském registru pouze na základě prohlášení. Lidem tak stačí zajít na matriku a zažádat o změnu, aniž by potřebovali například lékařské posudky, hormonální léčbu, chirurgické zákroky, odborné potvrzení či rozhodnutí soudu.
Gradace konfliktu
Vyhrocenou situaci na koupališti měla vyřešit přivolaná soukromá bezpečnostní služba. Ani té se však nepodařilo uklidnit situaci, která rozdělila ženskou nudapláž na dva tábory. Proto byla přivolána i policie.
Po příjezdu policie byla transžena podle svědků šesticí policistů „hrubou silou“ sražena na zem, spoutána a odvedena z koupaliště. Kritici zásahu uvedli, že jedním z problémů bylo i to, že na místě zpočátku zasahovali pouze mužští policisté, kteří navíc vstoupili do ženské nudistické zóny. Policistky byly přivolány až později, uvádí švýcarský list.
Podle policie však pochybení nebylo pouze na její straně. Transžena aktivně kladla odpor a opakovaně odmítla prostor opustit navzdory výzvám vedení areálu i policistů. Konflikt se podle policie dále vyhrotil kvůli zásahu přihlížející osoby, při němž jedna z přivolaných policistek utrpěla zranění, napsal britský deník The Telegraph.
Samotným konfliktem na koupališti ale celý případ neskončil, píší média.
Incident následně vyvolal protesty. Příznivci zadržené se shromáždili před policejní stanicí, kde se dožadovali jejího propuštění, a poté se vydali na protestní pochod centrem Bernu. Zadržená transžena byla zhruba po dvou hodinách propuštěna a podle médií strávila noc v nemocnici s pohmožděninami. Bernská kantonální policie pak zahájila vyšetřování incidentu.
Město Bern v pondělí potvrdilo, že zásah byl chybný. Uvedlo, že dotyčná osoba splňovala podmínky vstupu do ženské nudistické zóny podle pravidel platných pro areál koupaliště.
„Všechny osoby, které se identifikují jako ženy a žijí jako ženy, mají přístup do dobrovolné zóny Paradiesli,“ uvedlo Ředitelství pro vzdělávání, sociální věci a sport města Bern.
Rozhodnutí o vykázání transženy označilo za omyl způsobený napjatou situací a vyjádřilo lítost i omluvu. Město zároveň zdůraznilo, že se hlásí k inkluzivní politice a odmítá diskriminaci i vylučování. Dodalo, že vede dialog s oznamovateli i dotčenými osobami a připraví veřejný návod i školení personálu zaměřené na „citlivé zacházení s genderově specifickými chráněnými prostory“.
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