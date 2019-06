Transněfť vyřešil problém se špinavou ropou, kohouty na Družbě se otevřou v červenci

Ruský provozovatel ropovodů Transněfť plánuje obnovit dodávky ropy všemi trasami ropovodu Družba ve standardní kvalitě a objemu od 1. července. Družba pro firmu zůstává prioritou a od třetího čtvrtletí se naopak sníží dodávky uralské ropy prostřednictvím přístavu Usť-Luga. S odvoláním na informace zdrojů a s odkazem na čtvrtletní harmonogramy vývozu to uvedla agentura Reuters.

Dodávky ruské ropy ropovodem Družba byly zastaveny koncem dubna, protože se zjistilo, že ropa v potrubí obsahuje nadlimitní množství organického chloridu. Ten se využívá při těžbě ropy, než se ale ropa dostane do potrubí, musí se z ní tato příměs odstranit, protože by mohla poškodit zařízení rafinerií.

Znečištěná ropa se objevila také v přístavu Usť-Luga, který je s Družbou propojen ropovodem BPS-2. Celkem bylo kontaminováno zhruba pět milionů tun ropy. Od té doby se dodávky postupně obnovují, do České republiky byl dovoz obnoven v květnu.

Podle čtvrtletních plánů by vývoz ropy severní trasou ropovodu Družba do Německa a Polska měl ve třetím čtvrtletí stoupnout na 9,5 milionu tun z 9,4 milionu tun naplánovaných na druhé čtvrtletí. Jižní větví do Maďarska, České republiky a na Slovensko se má vývoz zvýšit na 3,5 milionu tun z 2,8 milionu v období duben až červen. Dodávky ropy do Běloruska mají činit 4,7 milionu tun proti 4,5 milionu tun plánovaným na toto čtvrtletí.

Vývoz přes baltský přístav Usť-Luga se má snížit na 2,8 milionu tun z devíti milionů naplánovaných na duben až červen. Rusko se dohodlo, že si vezme zpět část kontaminované ropy, která zůstala v běloruské části ropovodu Družba. To omezuje kapacitu čerpání ropy do přístavu. Představitelé Ruska se vyjádřili, že upřednostňují trasy ropovodu Družba nad jinými destinacemi, včetně přístavu Usť-Luga.