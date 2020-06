Tragický případ 43 studentů. Mexiko chce kvůli jejich smrti zatknout 46 úředníků

Téměř šest let poté, co na jihu Mexika zmizely více než čtyři desítky studentů, požaduje státní zastupitelství v souvislosti s případem zatčení 46 činitelů ve státě Guerrero, kde se zmizení odehrálo. Podle agentury AP to dnes oznámil nejvyšší státní zástupce Alejandro Gertz.

Na 43 studentů z pedagogické školy v Ayotzinapě zmizelo v září 2014 při protestní akci ve městě Iguala. Mladí lidé byli zřejmě zkorumpovanou policií předáni zločineckému gangu Guerreros Unidos, jehož členové pak studenty zavraždili a jejich těla spálili. Mexické úřady v minulých dnech v souvislosti s případem zadržely jednoho z příslušníků gangu Ángela Casarrubiase. Několik lidí, jejichž zatčení prokuratura požaduje, bylo podle Gertze zadrženo již v minulosti, v průběhu vyšetřování však byli propuštěni. Gertz také uvedl, že pokračuje mezinárodní pátrání po hlavním vyšetřovateli ministerstva spravedlnosti Tomásu Zerónovi, který měl dříve případ na starosti. Odborníci a rodiče studentů jej obviňují, že případ zmanipuloval. V březnu byl na Zeróna vydán zatykač, ze země se mu ale podařilo uprchnout.