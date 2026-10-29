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Zahraničí

Tragický pád vrtulníku mise EUFOR v Bosně a Hercegovině, čtyři členové mrtví

ČTK
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V regionu u města Brčko na severu Bosny a Hercegoviny ve čtvrtek při rutinní operaci havaroval vrtulník evropské mise mírových stabilizačních sil EUFOR. Uvedla to agentura AFP. Podle vyjádření mise nebyli zraněni žádní civilisté a poškozena nebyla ani civilní infrastruktura či majetek. Mrtví jsou čtyři členové mise.

Italian military helicopter on EU mission in Bosnia crashes
Místo havárie vrtulníku ICH-47 Chinook patřícího k italskému kontingentu v rámci mise Evropské unie (EUFOR) Althea, nedaleko obce Gorice v distriktu Brčko v Bosně a Hercegovině.Foto: Handout – klix.ba
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Italská agentura ANSA informovala, že podle starosty Brčka Siniši Miliče jsou po nehodě tři členové mise mrtví a dalších 12 bylo zraněno. Agentura DPA později s odkazem na bosenská média uvedla, že další z členů posádky zraněním podlehl v nemocnici. Všichni mrtví i zranění jsou podle DPA italské národnosti.

Mise EUFOR podle AFP uvedla, že v důsledku havárie přišlo několik členů mise tragicky o život a další utrpěli vážná zranění. Mise provádí podrobné vyšetřování. Milić podle agentury ANSA uvedl, že zranění byli převezeni do nemocnice v Brčku.

Podle informací italského ministerstva obrany šlo o italský vrtulník CH-47 Chinook. Itálie v současnosti misi vede, poznamenala agentura Reuters.

Svůj smutek nad tragickou nehodou a hlubokou soustrast obětem a jejich rodinám vyjádřila ve svém příspěvku na síti X italská premiérka Giorgia Meloniová.

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Mise EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině dohlíží na dodržování míru. Působí na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN a podle AFP je tam na misi několik stovek vojáků. Mise se účastní i čeští vojáci, jejichž počet má v roce 2028 klesnout z 200 na 15.

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