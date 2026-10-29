Tragický pád vrtulníku mise EUFOR v Bosně a Hercegovině, čtyři členové mrtví

V regionu u města Brčko na severu Bosny a Hercegoviny ve čtvrtek při rutinní operaci havaroval vrtulník evropské mise mírových stabilizačních sil EUFOR. Uvedla to agentura AFP. Podle vyjádření mise nebyli zraněni žádní civilisté a poškozena nebyla ani civilní infrastruktura či majetek. Mrtví jsou čtyři členové mise.
Italská agentura ANSA informovala, že podle starosty Brčka Siniši Miliče jsou po nehodě tři členové mise mrtví a dalších 12 bylo zraněno. Agentura DPA později s odkazem na bosenská média uvedla, že další z členů posádky zraněním podlehl v nemocnici. Všichni mrtví i zranění jsou podle DPA italské národnosti.
Mise EUFOR podle AFP uvedla, že v důsledku havárie přišlo několik členů mise tragicky o život a další utrpěli vážná zranění. Mise provádí podrobné vyšetřování. Milić podle agentury ANSA uvedl, že zranění byli převezeni do nemocnice v Brčku.
Podle informací italského ministerstva obrany šlo o italský vrtulník CH-47 Chinook. Itálie v současnosti misi vede, poznamenala agentura Reuters.
Svůj smutek nad tragickou nehodou a hlubokou soustrast obětem a jejich rodinám vyjádřila ve svém příspěvku na síti X italská premiérka Giorgia Meloniová.
Mise EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině dohlíží na dodržování míru. Působí na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN a podle AFP je tam na misi několik stovek vojáků. Mise se účastní i čeští vojáci, jejichž počet má v roce 2028 klesnout z 200 na 15.
Supertalent Slavie prý poplival Součkův odkaz. V Anglii teď čelí další vlně zlosti
El Hadji Malick Diouf odcházel loni v létě z pražské Slavie na Britské ostrovy s pověstí obrovského talentu na levou stranu obrany, jeho působení v Premier League ale zatím připomíná noční můru. Po kritizovaném útěku ze sestoupivšího West Hamu to senegalský bek schytává i v Brentfordu. Hromosvodem zlosti fanoušků se stal po středeční porážce Bees v osmifinále Ligového poháru na hřišti Sunderlandu.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 69 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 69 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.
Země EU uvolní desítky milionů barelů ropy a nafty, potvrdili ministři
Některé státy Evropské unie v příštích měsících uvolní více než 42 milionů barelů ropy a nafty, uvedl po čtvrtečním jednání unijních ministrů energetiky eurokomisař Dan Jörgensen. Zvýšené ceny ropy a plynu sice mohou činit lidem potíže, nedostatek paliv v nadcházející zimě však nehrozí, dodal.
„Je to skutečný génius.“ Putin překvapil slovy o Muskovi, přiznal jejich úzký kontakt
Ruský prezident Vladimir Putin označil amerického miliardáře Elona Muska za „skutečného génia“. Prozradil také, že je s ním v úzkém kontaktu kvůli satelitním technologiím.
Lehečka postoupil bez ztráty setu do čtvrtfinále turnaje v Basileji
Jiří Lehečka postoupil do čtvrtfinále halového turnaje v Basileji. Německého soupeře Daniela Altmaiera ve 2. kole český tenista porazil 7:5, 6:4. Jeho příštím soupeřem může být nejvýše nasazený Ben Shelton z USA, pokud ve večerním zápase porazí domácího Švýcara Jeromea Kyma.