Tragická smrt tvůrce slavných videoher Call of Duty. Auto začalo po nárazu hořet

Vince Zampella ztratil kontrolu nad svým Ferrari při výjezdu z tunelu, narazil do svodidla a začal hořet
Při autonehodě v Kalifornii zemřel Vince Zampella, jeden z tvůrců populární počítačové hry Call of Duty. Bylo mu 55 let. Uznávaný vývojář počítačových her zemřel v neděli při nehodě svého Ferrari na dálnici severně od Los Angeles. Smrt úspěšného vývojáře v pondělí potvrdila společnost Electronic Arts.
Se Zampellou v autě jela další osoba, která rovněž přišla o život. Úřady podle webu BBC uvedly, že spolujezdec byl při nehodě vymrštěn ven, zatímco řidič zůstal uvězněn uvnitř vozu. Není jasné, zda to byl Zampella, kdo auto řídil.
"Z neznámých důvodů vozidlo sjelo ze silnice, narazilo do betonové bariéry a zcela ho zachvátily plameny," sdělila kalifornská dálniční policie.
Po sociálních sítích se z nehody šíří video, které ukazuje průběh tragické události.
Zampella vytvořil počítačovou střílečku Call of Duty se svými dlouholetými spolupracovníky Jasonem Westem a Grantem Collierem v roce 2003. Hra, která je částečně inspirovaná událostmi druhé světové války, prodala 500 milionů kopií a vydavatel Activision, kterého vlastní společnost Microsoft, se stal jednou z nejziskovějších herních společností. Podle agentury AFP se Call of Duty pyšní více než stovkou milionů aktivních hráčů měsíčně.
Americká společnost Infinity Ward, která Call of Duty vyvinula, o Zampellovi na sociální síti X napsala, že vývojář "bude vždy zaujímat výjimečné místo v naší historii".
Frančíza Call of Duty však nebyl jediný úspěch Zampelly. Podílel se i na dalších hrách, jako jsou Medal of Honor, Titanfall či Apex Legend. Ve společnosti Electronic Arts vývojář pracoval na hře Battlefield 6, která podle BBC přímo konkuruje Call of Duty.