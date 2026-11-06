Ubodaný Ukrajinec během návštěvy prezidentů? Éterem létají divoké spekulace

Zatímco v Trenčíně vrcholila schůze hlav států Visegrádské čtyřky, v tamním hotelu SOG došlo k tragédii. V noci tam zemřel ukrajinský občan poté, co ho ubodal krajan. Ukrajinské ministerstvo zahraničí popřelo, že by šlo o vojáky – všichni zúčastnění měli být civilisté. Zdroje Aktuálně.cz odmítly i divoké spekulace na sociálních sítích, že by smrt mohla souviset s přítomností státníků zemí V4.
Ukrajinec zemřel v noci na čtvrtek následkem bodných zranění v hotelu SOG, který se nachází v centru kousek od tamější fakultní nemocnice. Podle ukrajinského ministerstva, které se odvolává na trenčínskou policii, utrpěl poškozený konkrétně dvě bodnořezná poranění v oblasti srdce a břicha a zemřel na akutní vnitřní krvácení.
Policie pro podezření ze spáchání trestného činu zadržela dalšího občana Ukrajiny. Po dalším člověku, který se rovněž zdržoval na místě, pátrá. Krajská kriminální policie v Trenčíně zahájila trestní stíhání pro úkladnou vraždu.
„Spekulace jsou zcela mylné“
V Trenčíně ve čtvrtek mimoto vrcholila schůzka prezidentů zemí Visegrádské čtyřky a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Za Českou republiku se jí tradičně zúčastnil prezident Petr Pavel.
Diplomatické zdroje redakce Aktuálně.cz potvrdily, že tragédie neměla s přítomností státníků nic společného – i slovenská policie pracuje s verzí, že šlo spíše o poněkud nešťastnou souhru náhod. Nepodložené pochybnosti se začaly šířit především ve facebookových skupinách.
„Spekulace na sociálních sítích, že by tu mohla být nějaká souvislost mezi smrtí Ukrajince a přítomností vrcholných státníků, jsou samozřejmě zcela mylné. Ať si lidé počkají na výsledky vyšetřování,“ poznamenal diplomatický zdroj redakce.
Civilisté, nikoliv vojáci
Velvyslanectví Ukrajiny na Slovensku se rovněž spojilo s manželkou zesnulého kvůli záležitostem spojeným s pohřbem a případ dál sleduje.
Časopis Plus 7 dní ve čtvrtek napsal, že 53letý Ukrajinec v hotelu napadl nožem svého krajana, který zemřel při převozu do nemocnice. Podle časopisu šlo o dva příslušníky ukrajinského letectva, kteří byli na Slovensku na školení.
Mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat to podle serveru RBK-Ukrajina už dříve popřel, to samé pak zopakovalo ukrajinské ministerstvo zahraničí. Mělo jít pouze o civilisty, kteří odcestovali na Slovensko v rámci pracovní cesty a ani jeden z účastníků incidentu nepatřil mezi příslušníky ukrajinských obranných sil.
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