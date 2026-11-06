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Zahraničí

Autobus se školáky skončil v příkopě, na místě jsou dva mrtví

Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
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Autobus meziměstské linky havaroval v pátek ráno v obci Lent v regionu Ain na východě Francie poblíž švýcarských hranic. Nehoda si vyžádala dvě oběti a 16 zraněných, z toho čtyři lidé utrpěli vážná zranění. Informovala o tom podle agentury AFP místní prefektura departementu Ain. Nehoda zasáhla celkem 70 lidí. Na incident upozornil server Linternaute.

French school bus crashes in eastern France, several injured
Při nehodě autobusu ve Francii zemřeli dva lidé a další desítky jsou zraněné. Incident se odehrál na východě země v prefektuře Ain poblíž Francouzských hranic.Foto: REUTERS – Denis Balibouse
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Podle serveru Linternaute se nehoda stala kolem 7:30 na silnici D22. Autobus vyjel ze silnice a narazil do stromu v příkopu, řekl AFP Yves Cristin, starosta obce Lent.

Starosta uvedl, že u dvou osob došlo k zástavě srdce. Starosta dále v tiskové zprávě uvedl, že nehoda zasáhla celkem 70 osob. „Obec okamžitě aktivovala svůj krizový plán. V jeho rámci byla otevřena obecní budova, která slouží jako zázemí pro účastníky nehody,“ sdělil.

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Oběťmi jsou jeden nezletilý a jeden mladý dospělý, uvedla prefektura a potvrdila to také prokuratura v Bourg-en-Bresse, která původně informovala o úmrtí dvou nezletilých.

Stav čtyř lidí je velmi vážný a vyžaduje rozsáhlou lékařskou péči, uvedl ve vysílání stanice BFMTV velitel Sebti Khadimallah, mluvčí civilní ochrany. Dva vrtulníky mají zraněné co nejrychleji přepravit do traumacenter nebo specializovaných nemocnic.

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Řidič ztratil kontrolu a skončil ve škarpě

Autobus mířil do města Bourg-en-Bresse, uvedl deník L'Est Républicain. Řidič podle zdroje blízkého vyšetřování zřejmě ztratil nad vozidlem kontrolu.

Státní zastupitelství v Bourg-en-Bresse v souvislosti s nehodou zahájilo vyšetřování pro podezření z usmrcení a způsobení závažných zranění při dopravní nehodě. Případ svěřilo vyšetřovací sekci četnictva. Řidič autobusu je hospitalizován a policisté ho zatím nemohli vyslechnout, uvedlo státní zastupitelství.

Podle serveru Radio SCOOP šlo o autobus linky 132, v němž cestovaly děti, teenageři i dospělí.

Na místě zasahuje přibližně 50 policistů a velké množství hasičů a záchranářů. K nehodě byly vyslány také dva vrtulníky, které mají zraněné přepravit do specializovaných nemocnic.

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Podle starosty obce Lent se sousední obec postará o zázemí pro rodiny účastníků nehody.

Na místo jede ministr dopravy

„Je vždy těžké, když se naši žáci a děti stanou oběťmi takové nehody. Myslím na jejich rodiny, stejně jako celá vláda a vzdělávací komunita, která za nimi stojí,“ uvedl ministr školství Édouard Geffray při návštěvě školy v obci Conflans-Sainte-Honorine.

Francouzské úřady aktivovaly krizové operační centrum, které koordinuje postup jednotlivých záchranných složek. Obyvatele vyzvaly, aby se místu nehody vyhnuli. V okolí platí dopravní omezení a jsou zavedeny objížďky.

Na místo se vydal také prefekt departementu Louis-Xavier Thirode a ministr dopravy Philippe Tabarot, informoval o tom na své síti X. „Je to obrovská tragédie,“ napsal v příspěvku.

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