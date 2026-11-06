Autobus se školáky skončil v příkopě, na místě jsou dva mrtví

Autobus meziměstské linky havaroval v pátek ráno v obci Lent v regionu Ain na východě Francie poblíž švýcarských hranic. Nehoda si vyžádala dvě oběti a 16 zraněných, z toho čtyři lidé utrpěli vážná zranění. Informovala o tom podle agentury AFP místní prefektura departementu Ain. Nehoda zasáhla celkem 70 lidí. Na incident upozornil server Linternaute.
Podle serveru Linternaute se nehoda stala kolem 7:30 na silnici D22. Autobus vyjel ze silnice a narazil do stromu v příkopu, řekl AFP Yves Cristin, starosta obce Lent.
Starosta uvedl, že u dvou osob došlo k zástavě srdce. Starosta dále v tiskové zprávě uvedl, že nehoda zasáhla celkem 70 osob. „Obec okamžitě aktivovala svůj krizový plán. V jeho rámci byla otevřena obecní budova, která slouží jako zázemí pro účastníky nehody,“ sdělil.
Oběťmi jsou jeden nezletilý a jeden mladý dospělý, uvedla prefektura a potvrdila to také prokuratura v Bourg-en-Bresse, která původně informovala o úmrtí dvou nezletilých.
Stav čtyř lidí je velmi vážný a vyžaduje rozsáhlou lékařskou péči, uvedl ve vysílání stanice BFMTV velitel Sebti Khadimallah, mluvčí civilní ochrany. Dva vrtulníky mají zraněné co nejrychleji přepravit do traumacenter nebo specializovaných nemocnic.
Řidič ztratil kontrolu a skončil ve škarpě
Autobus mířil do města Bourg-en-Bresse, uvedl deník L'Est Républicain. Řidič podle zdroje blízkého vyšetřování zřejmě ztratil nad vozidlem kontrolu.
Státní zastupitelství v Bourg-en-Bresse v souvislosti s nehodou zahájilo vyšetřování pro podezření z usmrcení a způsobení závažných zranění při dopravní nehodě. Případ svěřilo vyšetřovací sekci četnictva. Řidič autobusu je hospitalizován a policisté ho zatím nemohli vyslechnout, uvedlo státní zastupitelství.
Podle serveru Radio SCOOP šlo o autobus linky 132, v němž cestovaly děti, teenageři i dospělí.
Na místě zasahuje přibližně 50 policistů a velké množství hasičů a záchranářů. K nehodě byly vyslány také dva vrtulníky, které mají zraněné přepravit do specializovaných nemocnic.
Podle starosty obce Lent se sousední obec postará o zázemí pro rodiny účastníků nehody.
Na místo jede ministr dopravy
„Je vždy těžké, když se naši žáci a děti stanou oběťmi takové nehody. Myslím na jejich rodiny, stejně jako celá vláda a vzdělávací komunita, která za nimi stojí,“ uvedl ministr školství Édouard Geffray při návštěvě školy v obci Conflans-Sainte-Honorine.
Francouzské úřady aktivovaly krizové operační centrum, které koordinuje postup jednotlivých záchranných složek. Obyvatele vyzvaly, aby se místu nehody vyhnuli. V okolí platí dopravní omezení a jsou zavedeny objížďky.
Na místo se vydal také prefekt departementu Louis-Xavier Thirode a ministr dopravy Philippe Tabarot, informoval o tom na své síti X. „Je to obrovská tragédie,“ napsal v příspěvku.
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