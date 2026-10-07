Spolužáci vypustili balónky za zabitou spolužačku. Město se vyrovnává s šílenou tragédií

Olešná, Staškov a s nimi celé Slovensko se ve středu rozloučily se čtrnáctiletou Nellou, která zemřela po útoku spolužáka Daniela na základní škole ve Staškově. Na poslední cestu přišly dívku vyprovodit desítky smutečních hostů. Jak ale říkají místní, z tragédie se budou místní lidé vzpamatovávat velmi dlouho.
Reportér Aktuálně.cz se vydal nejprve na místo tragédie — do Staškova v okrese Čadca přímo u českých hranic. Na české straně sousedí s obcí Horní Lomná v Moravskoslezském kraji.
Na lavičce před staškovským kostelem Navštívení Panny Marie leží stále květiny a smuteční fotografie, coby připomínka úterního pohřbu jednašedesátileté učitelky Boženy Mariakové, která zemřela po útoku teprve třináctiletého školáka.
Velké pietní místo je ale stále také před staškovskou školou, kde se útok odehrál. Nespočet květin a svíček stále připomíná oběť statečné učitelky i čtrnáctileté Nelly, která nakonec také podlehla následkům zranění v nemocnici.
Před školou čekal zástup nervózních rodičů. Po vyučování si osobně odváděli ze školy děti, které učitelky vypouštěly jednotlivě nebo po malých skupinkách. Většina z nich poté vyrazila na poslední rozloučení se zesnulou spolužačkou v nedaleké obci Olešné.
„Je to citlivé“
„Je to tu velmi citlivé, velmi čerstvé. Moje dcera byla Nellina spolužačka,“ říká redaktorovi Aktuálně.cz jeden z místních obyvatel, který si nepřál být jmenován. I on se chystal na pohřeb zesnulé žákyně osmé třídy.
„Myslím si, že takové věci by se neměly stávat dětem. Když umře někdo věkem starší, kdo už má něco odžito, tak ano, to je přirozené. Ale tohle ne,“ pokračuje muž a je na něm znát, že se mu o celé situaci nemluví lehce. „Bude to trvat dlouho, než se tady z toho lidé vzpamatují,“ dodává.
Podle další z obyvatelek Staškova se místní vypořádávají s tragédií jen stěží. „Lidé tady o tom spolu mluví. I kvůli tomu, co se píše na internetu,“ říká. I ženě se přitom o tragédii mluví velmi ztěžka.
Naráží přitom na příspěvky zejména na sociálních sítích, které z celé tragédie viní školu i samotnou Nellku, o níž se na internetu spekuluje, že útočníka šikanovala. Ty se přitom hojně šíří i na českých sociálních sítích. Rodiče zesnulé dívky přitom tvrdí, že dívka pouze upozornila učitelku na nevhodný obsah, který třináctiletý hoch šířil o pedagozích školy. Objevují se také dohady, že právě proto si dívku vybral jako cíl útoku.
„Spi sladce, Nello“
Pak už ale byl čas přesunout se přímo na místo posledního rozloučení. První smuteční hosté se začali na hřbitově v obci Olešné scházet asi hodinu před začátkem smutečního obřadu čtrnáctileté dívky. Dopravu na místě organizovali místní hasiči a místo hlídali policisté v uniformě i civilu.
„Spi sladce, Nello,“ hlásal nápis na smuteční stuze u květiny, kterou přinesla další z účastnic posledního rozloučení.
Na zádušní mši do domu smutku, kterou celebroval tamní vikář Martin Kramara, nakonec dorazilo několik desítek smutečních hostů. Na rozloučení dorazila také Ivana, učitelka zraněná při stejném útoku ve škole. Doprovázel ji manžel, který nesl kytici bílých růží.
Promluvila také ředitelka školy, kde se útok odehrál, Miroslava Kubincová. „Toto se nemělo stát, žádné ředitelka školy by neměla vyprovázet svou žačku, rodiče by neměli pochovávat dítě,“ řekla a rovněž zmínila nevhodné příspěvky se spekulacemi, které se šíří na internetu.
Citlivá dívka, která potřebovala bezpečí
„Stále slyším, jak se o tobě mluví. A nepřeji si, aby o tobě mluvili ti, kteří tě neznali. Byla jsi tichá a potřebovala jsi čas a bezpečí, ale všechno jsi vnímala velmi citlivě,“ vzkázala své žačce i komentujícím a dodala, že Nella měla smysl pro spravedlnost a nebylo jí jedno, co se kolem ní děje. Podle jejích slov se dívka postavila za lidi, na kterých jí záleželo.
Pohřeb dívky se státními poctami trval něco málo přes hodinu. Nechyběla čestná stráž a smuteční věnec zaslal i prezident Peter Pellegrini. Poté procesí vyrazilo z domu smutku k připravenému místu uložení bílé rakve s ostatky Nellky. Smuteční hosté pak zasypali rakev bílými okvětními lístky a spolužáci vypustili balonky.
Aby byla mementem
„Myslím zejména na její rodiče, příbuzné a nejbližší. Upřímně jim vyjadřuji svou hlubokou soustrast a přeji jim hodně sil v bolesti, kterou si jen těžko dokážeme představit,“ řekl před novináři slovenský ministr školství Tomáš Drucker. Ten vyzdvihl odvahu a smysl pro spravedlnost zesnulé žačky.
Ministr také apeloval na ty, kteří dívku neznali a komentují její život a život mnohých jiných, aby se ztišili. „Aby nám byla mementem toho, jak lehce se zrodí tragédie a úplně nesmyslné zlo,“ uvedl Drucker a apeloval také na rodiče, aby si více všímali svých dětí.
Z útoku policie podezírá 13letého žáka Daniela, který školu ve Staškově navštěvoval. Kvůli nízkému věku ale není trestně odpovědný. Slovenská média uvedla, že matka chlapce skončila ve vazbě, jelikož vyhrožovala ředitelce školy smrtí.
Podle tisku útočníka vychovávali prarodiče a jeho matka byla dříve stíhaná kvůli drogám, otec si v minulosti zase odpykal trest za majetkovou a drogovou kriminalitu.
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