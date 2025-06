Tragédie ve Štýrském Hradci. Je to vždycky stejné, říká o střelbě ve škole expert

Pořád se to stává a stávat bude, apelovat můžeme pouze na okolí střelce, aby si všímalo, co se kolem děje, a nebát se oznámit podezřelé dění, říká k úterní tragické střelbě ve škole ve Štýrském Hradci bezpečnostní expert Zdeněk Charvát. Je to pořád dokola to samé, opět šlo o šikanovaného studenta, tvrdí v rozhovoru pro Spotlight News.

9:45 Spotlight News - Zdeněk Charvát. | Video: Tým Spotlight