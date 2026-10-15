Tragédie ve škole v Pákistánu. Pod troskami zemřelo 34 žáků a učitel

Nejméně 34 žáků, většinou mladších 12 let, a jeden učitel ve čtvrtek přišli o život, když se během výuky zřítila střecha soukromé školy v Péšávaru na severozápadě Pákistánu. Více než 50 dalších osob bylo zraněno a některé jsou v kritickém stavu.
Všichni lidé uvěznění v sutinách byli vyproštěni a záchranáři už odklidili trosky, napsala agentura AP, podle níž se jedná o nejtragičtější zřícení budovy v dějinách země.
Zástupce záchranných složek podle agentury Reuters uvedl, že zhroucená střecha třípodlažního objektu prorazila dvě patra a trosky nakonec zasypaly přízemí budovy.
Mrtvým či zraněným dětem bylo od šesti do 12 let a nejstaršímu 14 let, uvedl mluvčí péšávarské nemocnice, která vyhlásila nouzový stav. Hromadných modliteb na jednom z hřbitovů se ve čtvrtek zúčastnily stovky smutečních hostů; podle muslimské tradice se pohřeb má konat co nejdříve po smrti, nejlépe do 24 hodin.
Na místo neštěstí přijelo téměř 100 záchranářů, kterým se snažili pomáhat vyděšení rodiče. Díky rychlému zásahu bylo zachráněno nejméně 40 životů, uvedl Bilál Faízí z provinční záchranné služby s tím, že více než desítka dětí utrpěla lehká zranění.
Šéf péšávarské policie řekl, že byl zatčen majitel školy, která nebyla staticky stabilní. Dotyčný ale tvrdí, že neštěstí zavinily vydatné deště z posledních dnů, které promáčely střechu.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf vyjádřil "hluboký smutek a zármutek nad ztrátou drahocenných lidských životů", uvedl jeho úřad v tiskové zprávě. Smutek vyjádřili také pákistánský prezident Ásif Alí Zardárí a guvernér provincie Chajbar Pachtunchvá, jejíž je Péšávar hlavním městem.
Zhroucení střech i celých budov je v Pákistánu, kde se často nedodržují stavební normy, poměrně běžným jevem, podotkla AP. Řada objektů je postavena z nekvalitních materiálů a často se obcházejí také stavební a bezpečnostní předpisy s cílem snížit náklady na výstavbu.
Na konci června zahynulo pod zřícenou střechou doučovacího centra v Láhauru na východě země nejméně 14 dětí.
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