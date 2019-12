Kdo zavinil tragédii v Prešově? Zápach plynu nikdo neřešil, tvrdí slovenští stavaři

Do vyšetřování tragédie v Prešově, kde minulý pátek v bytovém domě vybuchl plyn, se vložila Stavební komora Slovenské republiky (SKSR). Nesouhlasí s tím, že by za neštěstí mohli tři dělníci, kteří těsně před explozí prováděli v Mukačevské ulici, kde dům stojí, výkopové práce.

Při výbuchu a následném požáru budovy ve východoslovenském městě zemřelo nejméně sedm lidí. Jedna osoba se stále pohřešuje a hasiči předpokládají, že se její ostatky zřejmě dál nacházejí v poškozené domě.

Policie obvinila tři stavebníky ve věku 28, 29 a 31 let ze všeobecného ohrožení a Okresní soud v Prešově je v pondělí poslal do vazby. Dělníci proti usnesení o vzetí do vazby podali stížnost, o které rozhodne krajský soud.

Muži jsou obviněni z toho, že po proražení potrubí spoléhali na to, že se plyn odvětrá, a nepřijali potřebná opatření. Tedy nekontaktovali plynaře, záchranáře ani policii a neupozornili ani obyvatele, aby objekt opustili, informoval slovenský Denník N. Vyšetřovatelé zatím považují za pravděpodobné, že při úpravě plynové instalace bylo proraženo potrubí a plyn stoupal do horních částí domu. K této variantě se kloní hasiči.

Dělníci u soudu uvedli, že se řídili pokyny stavbyvedoucího.

"Zápach plynu nikdo neřešil"

Stavební komora s obviněním pracovníků nesouhlasí. Tvrdí, že jestli z jejich strany k nějakému pochybení došlo, pak to nelze považovat za hlavní příčinu neštěstí. Instituce také podala vlastní trestní oznámení pro podezření z trestného činu všeobecného ohrožení s následkem usmrcení. SKSR je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2015. Založení iniciovali stavaři, kteří cítili nespokojenost s úrovní stavebního průmyslu na Slovensku včetně jeho legislativy.

"Dělníci vykonávali stavební práce na proražení podzemní trasy pro podzemní rozvod a jejich úkolem byla obsluha technologického zařízení a dodržení vytyčené trasy vrtu," sdělil pro zpravodajský server Sme.sk prezident komory Ivan Pauer.

Ten také upozornil na skutečnost, že plyn nevybuchl v místě narušení plynovodu, nýbrž v nejvyšších poschodích dvanáctipatrové budovy, kde se látka nahromadila. Podle Pauera byl navíc zápach plynu v bytovém domě cítit delší dobu a nikdo z povolaných se tím nezabýval.

Zpravodajský server Novinky.cz napsal, že podle komory mohlo v budově dojít k neodbornému přístupu při správě a užívání bytů, zanedbání povinností projektantů navrhujících stavební změny a k možným pochybením projektanta obnovy bytového domu.

Plynárenský podnik: Práce měly být prováděny ručně

Pauer připustil, že při použití systému podvrtávání (lidově zvaném krtkování) se někdy stane, že bez vlivu operátora zařízení hlavice po nárazu na tvrdou překážku nekontrolovaně změní směr. Právě tato "vada" mohla podle ředitele komory prorazit potrubí.

Podle Pauera mohla být ale klidně chybná už sama projektová dokumentace. "Mohlo se stát i to, že plynové potrubí nebylo položeno tak, jak to někdo deklaroval v dokumentaci, popřípadě to do ní chybně zakreslil. Také se mohlo stát, že podzemní rozvody byly chybně identifikovány a vytyčeny," dodal Pauer pro Sme.sk. Podle něj by za takové věci neměli nést odpovědnost dělníci obsluhující stroj.

Na prohlášení komory ohledně systému podvrtávání zareagovala energetická společnost Slovenský plynárenský průmysl (SPP), podle které je třeba veškeré práce v blízkosti plynovodu provádět ručně. "Okolo plynovodu je stanovená bezpečnostní zóna jeden metr, ve které se musí pracovat výhradně beze strojů. Kopání v ochranném pásmu jiným způsobem než ručně je jasným porušováním zákona a technických norem," tvrdí SPP.

1:06 Požár panelového domu v Prešově | Video: Reuters

Slovenská média v minulých dnech také informovala, že ničivost výbuchu by mohly mít na svědomí stavební práce na domě z roku 2017. Šéf prešovských hasičů Ján Goliáš uvedl, že hasiči s dva roky starými úpravami nesouhlasili a vydali k nim negativní revizní posudek.

Exploze v panelovém domě je největší tragédií svého druhu v novodobých dějinách Slovenska. Při výbuchu byla poničena také střecha a zřítilo se schodiště. Statici označili za nevyhnutelné odstranění nejméně čtyř vrchních podlaží domu. Není ovšem vyloučeno, že nakonec bude zbourán celý objekt.

Policie kromě dělníků zadržela i tři jednatele firmy, proti nimž ale zatím žádná obvinění nevznesla.

Okamžik výbuchu plynu v Prešově zachytila bezpečnostní kamera