Tragédie v Moskvě: Startující letadlo srazilo člověka. Pilot myslel, že zabil zvíře

Na letišti Šeremeťjev u ruského hlavního města, se našla mrtvola člověka. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na zdroj z letiště. Dotyčný zahynul při srážce se startujícím letadlem.

"Posádka jednoho letadla letícího do Atén po vzletu oznámila dispečerům na letišti, že se na dráze asi srazila s nějakým zvířetem. Rozhodlo se, že se letadlo na letiště nevrátí, protože nic nesignalizovalo, že by bylo poškozeno," citoval Interfax svůj zdroj.

Dispečeři se nicméně rozhodli nechat zkontrolovat dráhu, a tak se našla mrtvola neznámého muže. Ta byla podle agentury v takovém stavu, že se předpokládalo, že určení totožnosti si vyžádá testy DNA.

Mezitím se podle letiště podařilo totožnost mrtvého zjistit; podle televize Ren TV se vedle mrtvoly našel palubní lístek. Okolnosti, jak se muž mohl dostat na dráhu, se vyšetřují.

"Mrtvý se ukázal být občanem Arménie, vyhoštěným z Madridu do vlasti, s přestupem (na jiné letadlo) v Moskvě," napsal později Interfax. Agentura dodala, že deportovaný Armén na palubě letadla z Madridu do Moskvy vyvolal výtržnost a po přistání v Moskvě se vytratil, aniž by prošel celní a pasovou kontrolou.