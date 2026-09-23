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Tragédie v Koloseu. Kvůli úmrtí mladíka stát omezil přístup turistům

ČTK
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V římském Koloseu v noci na středu zemřel dělník, do druhého patra památky se tak turisté ve středu nedostanou, oznámilo italské ministerstvo kultury. Ministerstvo neposkytlo žádné další podrobnosti.

Koloseum, Řím
Koloseum, dominanta ŘímaFoto: Shutterstock
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Podle agentury ANSA pracoval 22letý muž na instalaci nového osvětlovacího systému a spadl z výšky přibližně deseti metrů. Policie vyšetřuje okolnosti nehody, informovala agentura AFP. P

„Andrea Moretti, specialista na výškové práce s lanovou technikou (...) zemřel včera (v úterý) v noci uvnitř Flaviovského amfiteátru (původní název Kolosea) na následky pracovního úrazu,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

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„Na znamení smutku se archeologický park Kolosea rozhodl na celý den uzavřít pro veřejnost druhé patro, kde k nehodě došlo,“ dodalo ministerstvo.

„Všem vyjadřujeme naši nejhlubší a nejupřímnější soustrast nad nesmyslnou smrtí mladého muže,“ vzkázal rodině a blízkým zesnulého ministr kultury Alessandro Giuli.

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S více než 15 miliony návštěvníků ročně je Koloseum nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Itálii. Na vrcholu turistické sezóny památku navštíví až 20 tisíc lidí denně.

Koloseum se začalo stavět mezi lety 70 a 72 našeho letopočtu za císaře Vespasiána a dokončeno bylo v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše a byl schopen pojmout 50 tisíc diváků. Koloseum bylo využíváno pro gladiátorské hry a další veřejná představení. Svému účelu sloužilo téměř 500 let.

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