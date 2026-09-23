Tragédie v Koloseu. Kvůli úmrtí mladíka stát omezil přístup turistům

V římském Koloseu v noci na středu zemřel dělník, do druhého patra památky se tak turisté ve středu nedostanou, oznámilo italské ministerstvo kultury. Ministerstvo neposkytlo žádné další podrobnosti.
Podle agentury ANSA pracoval 22letý muž na instalaci nového osvětlovacího systému a spadl z výšky přibližně deseti metrů. Policie vyšetřuje okolnosti nehody, informovala agentura AFP. P
„Andrea Moretti, specialista na výškové práce s lanovou technikou (...) zemřel včera (v úterý) v noci uvnitř Flaviovského amfiteátru (původní název Kolosea) na následky pracovního úrazu,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.
„Na znamení smutku se archeologický park Kolosea rozhodl na celý den uzavřít pro veřejnost druhé patro, kde k nehodě došlo,“ dodalo ministerstvo.
„Všem vyjadřujeme naši nejhlubší a nejupřímnější soustrast nad nesmyslnou smrtí mladého muže,“ vzkázal rodině a blízkým zesnulého ministr kultury Alessandro Giuli.
S více než 15 miliony návštěvníků ročně je Koloseum nejnavštěvovanější turistickou atrakcí v Itálii. Na vrcholu turistické sezóny památku navštíví až 20 tisíc lidí denně.
Koloseum se začalo stavět mezi lety 70 a 72 našeho letopočtu za císaře Vespasiána a dokončeno bylo v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše a byl schopen pojmout 50 tisíc diváků. Koloseum bylo využíváno pro gladiátorské hry a další veřejná představení. Svému účelu sloužilo téměř 500 let.
Mohlo by vás také zajímat: Zamyšlený pohled, zamračená tvář a mžourání očima. Putin volil netradičním způsobem
„Řehková? Ještě jsme si na to jméno nezvykli.“ Volby v téhle obci zajímají i Prahu
Plzeňské pivo a křimické zelí v regálu místní samoobsluhy zákazníkovi ve všední den dopoledne hned připomenou, v jakém regionu se právě nachází. V rámci předvolebního seriálu deník Aktuálně.cz vyrazil do Kozolup u Plzně, kde je starostkou poslankyně Michaela Řehková, manželka bývalého náčelníka generálního štábu.
Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku
Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.
„Měla jsem si říct o pomoc dřív.“ Česká vítězka grandslamu popsala odchod z tenisu
Vyhrála juniorské French Open, úspěšně se probíjela dospělým tenisem, ale pak přišel zvrat. Lucie Havlíčková na více než rok opustila kurty a vrhla se na úplně jiné povolání. Teď se poté, co se již vrátila na profesionální okruh, rozpovídala podrobněji o tom, co ji vedlo k tomu seknout s tenisem.
"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let
Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.
ŽIVĚ Kyjev hlásí požáry na několika místech. Hoří benzinka, železniční doprava stojí
V Kyjevě ve středu v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovaly o tom místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou.