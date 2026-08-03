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Zahraničí

Tragédie v Indonésii. Po požáru trajektu záchranáři stále pátrají po 28 lidech

ČTK

Indonéští záchranáři pokračují v pátrání po 28 lidech, kteří jsou stále pohřešováni po víkendovém požáru na trajektu u jednoho z indonéských ostrovů. S odvoláním na úřady to v pondělí napsala agentura Reuters. Příčina tragédie je dosud nejasná.

Trajekt, Baltské moře. Ilustrační foto.
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
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Trajekt KM Mutiara Sentosa s 271 pasažéry na palubě v neděli plul z druhého největšího indonéského města Surabaya v provincii Východní Jáva do města Makassar v provincii Jižní Sulawesi. Hořet začal u ostrova Madura, který se nachází u Surabayi. Podle zástupce východojávské policie bylo zachráněno 238 lidí, pět dalších zemřelo a 28 zbývajících je nyní pohřešováno.

Záchranáři pátrají v oblasti východně a západně od místa nehody, v čemž jim pomáhá také vrtulník a sedm plavidel. Pátrací operace potrvá sedm dní, ale mohla by být prodloužena o další dva týdny.

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Trajekty jsou pro Indonésii, kterou tvoří na 17 000 ostrovů, významným dopravním prostředkem. Lodní neštěstí jsou ale v zemi relativně častá, protože se tam ne vždy důsledně dodržují bezpečnostní předpisy. Záchranné týmy předminulý víkend našly 11 turistů včetně jednoho Čecha, jejichž motorový člun se u ostrova Sulawesi kvůli špatnému počasí rozlomil.

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