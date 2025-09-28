Zahraničí

Tragédie v cirkuse. Artistka se zřítila z hrazdy, byla na místě mrtvá

ČTK ČTK
před 51 minutami
Artistka cirkusu zahynula v sobotu při pádu z visuté hrazdy při představení v saském Budyšíně, asi 20 kilometrů severně od Šluknova. Informovala o tom agentura DPA, podle níž výstup sledovala přibližně stovka diváků včetně mnoha dětí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Profimedia.cz

Žena se zřítila z výšky zhruba pěti metrů a na místě zemřela, řekl DPA mluvčí policie Stefan Heiduck.

Neštěstí se stalo v sobotu kolem 17:45. "Okamžitě byl nasazen krizový intervenční tým, který se postaral o hosty a ostatní pracovníky cirkusu," řekl Heiduck. Věk a národnost mrtvé cirkusačky neupřesnil.

Po smrtelném pádu mnoho lidí opustilo cirkusový stan a odešlo domů. Policejní mluvčí zdůraznil, že by tito lidé by měli kontaktovat linku první psychické pomoci. "Protože zejména u dětí je pomoc důležitá dříve, než se rozvine trauma," zdůraznil Heiduck.

Podle prvních informací policie neštěstí klasifikovala jako pracovní úraz. Nic zatím nenasvědčuje cizímu zavinění. Je to také nepravděpodobné, protože artistky a artisti jsou zpravidla sami zodpovědní za montáž svého náčiní, řekl policejní mluvčí.

 
Mohlo by vás zajímat

500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé

500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé

"Neuplatňujte obnovené protiíránské sankce," žádá Teherán země světa

"Neuplatňujte obnovené protiíránské sankce," žádá Teherán země světa

Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu

Hrůzostrašná výstraha. Brutální zabití tří žen vysílali vrazi v přímém přenosu

Škoda tyhle fotky minout: neposlušný eskalátor, nakašírovaní vůdci i zatoulaný pes

Škoda tyhle fotky minout: neposlušný eskalátor, nakašírovaní vůdci i zatoulaný pes
14 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah cirkus tragédie neštěstí Německo

Právě se děje

Aktualizováno před 14 minutami
Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále
2:34

Krejčíková se v Pekingu zranila, Muchová a Bouzková jsou v osmifinále

Barbora Krejčíková nedohrála zápas o postup do osmifinále proti Američance McCartney Kesslerové.
Aktualizováno před 23 minutami

Zapomenutá historie předchůdce Škody. Inspiroval dokonce první japonská auta

Zapomenutá historie předchůdce Škody. Inspiroval dokonce první japonská auta
Prohlédnout si 14 fotografií
Údajně první model Laurin & Klement, který se dostal do Japonska. Nákladní model FDI si vybral přímo major Kitagawa, na fotce za volantem. Celkem se za několik let do Japonska vyvezlo určitě 18 laurinek, hlavně osobních.
Komuniké o tom, že si Japonci objednali nákladní automobil Laurin & Klement.
Aktualizováno před 26 minutami
"Šlo se krásně," líčí farář. Svatováclavská pouť připomněla Den české státnosti

"Šlo se krásně," líčí farář. Svatováclavská pouť připomněla Den české státnosti

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí začala v neděli dopoledne poutní mše, kterou vrcholí Národní svatováclavská pouť.
Aktualizováno před 29 minutami
500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé

ŽIVĚ
500 ruských dronů a desítky raket. Ukrajina po masivním bombardování sčítá mrtvé

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
"Neuplatňujte obnovené protiíránské sankce," žádá Teherán země světa

"Neuplatňujte obnovené protiíránské sankce," žádá Teherán země světa

Sankce byly obnoveny poté, co Spojené království, Francie a Německo spustily koncem srpna mechanismus, který to umožnil.
Aktualizováno před 33 minutami
Nový průzkum: Babiš s ANO potřebuje dva partnery, rýsuje se štika voleb

Nový průzkum: Babiš s ANO potřebuje dva partnery, rýsuje se štika voleb

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO, hlasovalo by pro něj 29,3 procenta voličů.
Aktualizováno před 42 minutami
Plíšková reakcí odbourala diváky: Jsem blbý typ, na tréninku běhám ještě míň

Plíšková reakcí odbourala diváky: Jsem blbý typ, na tréninku běhám ještě míň

Fanoušci se konečně dočkali, Karolína Plíšková je zpátky.
Další zprávy