Tragédie v cirkuse. Artistka se zřítila z hrazdy, byla na místě mrtvá

Žena se zřítila z výšky zhruba pěti metrů a na místě zemřela, řekl DPA mluvčí policie Stefan Heiduck.
Neštěstí se stalo v sobotu kolem 17:45. "Okamžitě byl nasazen krizový intervenční tým, který se postaral o hosty a ostatní pracovníky cirkusu," řekl Heiduck. Věk a národnost mrtvé cirkusačky neupřesnil.
Po smrtelném pádu mnoho lidí opustilo cirkusový stan a odešlo domů. Policejní mluvčí zdůraznil, že by tito lidé by měli kontaktovat linku první psychické pomoci. "Protože zejména u dětí je pomoc důležitá dříve, než se rozvine trauma," zdůraznil Heiduck.
Podle prvních informací policie neštěstí klasifikovala jako pracovní úraz. Nic zatím nenasvědčuje cizímu zavinění. Je to také nepravděpodobné, protože artistky a artisti jsou zpravidla sami zodpovědní za montáž svého náčiní, řekl policejní mluvčí.